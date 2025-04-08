Özel öğrencilerin Çanakkale Zaferi'ni anlatan kısa filmi duygulandırdı - Son Dakika
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Özel öğrencilerin Çanakkale Zaferi'ni anlatan kısa filmi duygulandırdı

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Özel öğrencilerin Çanakkale Zaferi'ni anlatan kısa filmi duygulandırdı İzmir'de özel öğrenciler, hazırlayıp sahne aldıkları kısa filmle Çanakkale Zaferi'ni canlandırdı.

08.04.2025 10:51
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Özel öğrencilerin Çanakkale Zaferi'ni anlatan kısa filmi duygulandırdı

İZMİR - İzmir'de özel öğrenciler, hazırlayıp sahne aldıkları kısa filmle Çanakkale Zaferi'ni canlandırdı. Bir askerin ailesini ve sevdiklerini geride bırakıp savaşa gitmesini ve geri dönememesini anlatan film, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Menemen ilçesinde bulunan Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe okulundaki özel öğrenciler, Çanakkale Zaferi'ni anlatan kısa filmi çekti. Öğretmenlerin de desteğiyle hazırlanan 'Bir Vatan Uğruna' isimli filmde; bir askerin ailesini ve sevdiklerini geride bırakarak vatan uğruna savaşa gitmesi ve geri dönememesi anlatılıdı. Okulun bahçesinde ve bina içerisinde geçen senaryoda, savaş ortamını andıran alanlar oluşturuldu. Öte yandan asker üniforması giyen öğrencilere kına yakıldı. Savaş anının canlandırıldığı filmde, bir asker yakınına şehit haberinin verilmesiyle de duygu dolu anlar yaşandı. Proje kapsamında, özel öğrencilere tarih bilincini kazandırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

"Ortam, zamanın şartlarına uygun olarak düzenlendi"

Filme dair bilgiler veren Okul Müdürü Emin Emre, "Özel çocuklarımızın anlayabileceği ve kavrayabileceği bir senaryo belirledik. Ana konuyu izleyicilere aktarabilecek öğrencilerle çekim yaptık. Okulumuzda yaptığımız çekimlerde ortam ve materyaller zamanın şartlarına uygun olarak düzenlendi. Özel çocuklarımızla Çanakkale Savaşı ve şehitlerimizi anmayı, milli duygular uyandırmayı, vatanseverlik gibi duyguları canlandırmayı, öğrencilerin bu duyguları görsel ve işitmeyle ilgili yollarla öğrenmesini desteklemeyi amaçladık" diye konuştu.

Tarihi olayların somutlaştırıldığı filmde, çocukların milli ve manevi değerlerinin güçlendirildiğine dikkat çeken Emre, şehitlik, savaş ve fedakarlık gibi kavramların da öğrenildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Kültür, Güncel, Sanat, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel öğrencilerin Çanakkale Zaferi'ni anlatan kısa filmi duygulandırdı - Son Dakika

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