Özel okul ücretlerine sert eleştiri

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda özel okul ücretlerindeki fahiş artışı eleştiren CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Özel okullar, resmi zam oranlarını aşmak için farklı yollar bulmakta, servis, yemek, kırtasiye, kıyafet gibi ek masrafları artırarak velileri zorlamaktadır. Çocuklarımız AKP iktidarının eğitim politikaları nedeniyle resmen özel okul patronlarının insafına bırakılmıştır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin özel okul ücretlerine ilişkin araştırma önergesiyle ilgili verdiği grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada fahiş fiyatları eleştirdi. Dinçer, "Konuşmamız gereken AKP eliyle eğitimin nasıl niteliksizleştirildiği ve nasıl piyasalaştırıldığıdır. AKP eliyle ülkemizde eğitim sistemi özel okul patronlarının insafına terk edilmiştir durumdadır. AKP iktidarında, devletin sağlaması gereken imkanları vatandaş kendisi sağlamaya çalışıyor. Vatandaşlarımız çocuklarının nitelikli eğitim alabilmesi için arabasını satıyor, kredi çekiyor ya da kredi kartı limitlerini sonuna kadar kullanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar özel okul patronlarının insafına kaldı"

Vatandaşların devlet okullarında eğitim kalitesinin düşük olması, okulların güvenli ve temiz olmaması, eğitim materyallerinin yetersiz olması gibi nedenlerle çocuklarını özel okullara göndermek zorunda kaldığını ifade eden Dinçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜİK verilerine göre 2024 yılında enflasyonun en yüksek olduğu harcama grubu yüzde 91.64 ile eğitim olmuştur. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında eğitim ücretlerine yüzde 56,89 zam geldi. Ancak bu zam oranına uyan özel okul neredeyse yok gibi. Özel okullar, resmi zam oranlarını aşmak için farklı yollar bulmakta, servis, yemek, kırtasiye, kıyafet gibi ek masrafları artırarak velileri zorlamaktadır. Çocuklarımız AKP iktidarının eğitim politikaları nedeniyle resmen özel okul patronlarının insafına bırakılmıştır.

"Vatandaştan mı yanasınız yoksa patronlardan mı?"

Binlerce öğretmenimizin atamasını yapmayarak öğretmenlerimizi özel okul patronlarının sömürüsüne teslim ettiniz. Özel okullar asgari ücretle öğretmen çalıştırıyorlar. Maaş ve sigortasıyla birlikte bir öğretmenin özel okuldaki toplam maliyeti 30 bin lira civarında. Ama özel okullar sınıftaki her öğrenciden aylık ortalama 40 bin lira alıyor. AKP iktidarı, memura yüzde 11, asgari ücretliye yüzde 30 emekliye yüzde 15 zammı reva görürken özel okul patronlarının yüzde 56,89 zam yapmalarına ses çıkarmayarak özel okul patronlarını koruyor. Siz vatandaştan ve öğretmenlerden mi yanasınız yoksa özel okul patronlarından mı yanasınız? Eğitim ticaret değil, haktır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız bir gelir kaynağı olarak görülmemelidir. Eğitim ayrıcalık olmaktan derhal çıkarılmalıdır."