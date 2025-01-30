Özel okul ücretlerine sert eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özel okul ücretlerine sert eleştiri

Geniş Video İzle

CHP'li Dinçer, özel okul ücretlerinin fahiş artışını ve AKP'nin eğitim politikalarını eleştirdi.

30.01.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda özel okul ücretlerindeki fahiş artışı eleştiren CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Özel okullar, resmi zam oranlarını aşmak için farklı yollar bulmakta, servis, yemek, kırtasiye, kıyafet gibi ek masrafları artırarak velileri zorlamaktadır. Çocuklarımız AKP iktidarının eğitim politikaları nedeniyle resmen özel okul patronlarının insafına bırakılmıştır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti'nin özel okul ücretlerine ilişkin araştırma önergesiyle ilgili verdiği grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada fahiş fiyatları eleştirdi. Dinçer, "Konuşmamız gereken AKP eliyle eğitimin nasıl niteliksizleştirildiği ve nasıl piyasalaştırıldığıdır. AKP eliyle ülkemizde eğitim sistemi özel okul patronlarının insafına terk edilmiştir durumdadır. AKP iktidarında, devletin sağlaması gereken imkanları vatandaş kendisi sağlamaya çalışıyor. Vatandaşlarımız çocuklarının nitelikli eğitim alabilmesi için arabasını satıyor, kredi çekiyor ya da kredi kartı limitlerini sonuna kadar kullanıyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar özel okul patronlarının insafına kaldı"

Vatandaşların devlet okullarında eğitim kalitesinin düşük olması, okulların güvenli ve temiz olmaması, eğitim materyallerinin yetersiz olması gibi nedenlerle çocuklarını özel okullara göndermek zorunda kaldığını ifade eden Dinçer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TÜİK verilerine göre 2024 yılında enflasyonun en yüksek olduğu harcama grubu yüzde 91.64 ile eğitim olmuştur. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında eğitim ücretlerine yüzde 56,89 zam geldi. Ancak bu zam oranına uyan özel okul neredeyse yok gibi. Özel okullar, resmi zam oranlarını aşmak için farklı yollar bulmakta, servis, yemek, kırtasiye, kıyafet gibi ek masrafları artırarak velileri zorlamaktadır. Çocuklarımız AKP iktidarının eğitim politikaları nedeniyle resmen özel okul patronlarının insafına bırakılmıştır.

"Vatandaştan mı yanasınız yoksa patronlardan mı?"

Binlerce öğretmenimizin atamasını yapmayarak öğretmenlerimizi özel okul patronlarının sömürüsüne teslim ettiniz. Özel okullar asgari ücretle öğretmen çalıştırıyorlar. Maaş ve sigortasıyla birlikte bir öğretmenin özel okuldaki toplam maliyeti 30 bin lira civarında. Ama özel okullar sınıftaki her öğrenciden aylık ortalama 40 bin lira alıyor. AKP iktidarı, memura yüzde 11, asgari ücretliye yüzde 30 emekliye yüzde 15 zammı reva görürken özel okul patronlarının yüzde 56,89 zam yapmalarına ses çıkarmayarak özel okul patronlarını koruyor. Siz vatandaştan ve öğretmenlerden mi yanasınız yoksa özel okul patronlarından mı yanasınız? Eğitim ticaret değil, haktır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız bir gelir kaynağı olarak görülmemelidir. Eğitim ayrıcalık olmaktan derhal çıkarılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Milletvekili, Semra Dinçer, Politika, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özel okul ücretlerine sert eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:21 Ciro Immobile, Hollanda’da kabusu yaşadı Ciro Immobile, Hollanda'da kabusu yaşadı
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
22:47 Filistinli 12 yaşındaki Tesnim’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duygu dolu mektup Filistinli 12 yaşındaki Tesnim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygu dolu mektup
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 00:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: Özel okul ücretlerine sert eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.