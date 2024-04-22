Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Taban Maaş Hakkı İçin İmzaları MEB'e Teslim Etti - Son Dakika
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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Taban Maaş Hakkı İçin İmzaları MEB'e Teslim Etti

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Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş hakkı için toplanan imzaları Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim etti. Sendika Başkanı Eren Edebali, taban maaş hakkının öncelikli bir talep olduğunu ve mücadelelerinin devam edeceğini belirtti. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, imzaları MEB Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci ile görüşerek teslim etti. Çiftci, imzaların Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e iletilmesini sağlayacağını ifade etti. Sendika, taban maaş hakkını geri almak için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

22.04.2024 18:23
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(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, taban maaş hakkı için toplanan imzaları Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim etti. MEB Personel Genel Müdürü Bülent Çiftci ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Sendika Başkanı Eren Edebali, "Taban maaş hakkı bizim için öncelikli olan ve mücadeleden kaçınmayacağız bir talep. Bu talep için mücadelemiz devam edecek. Bakanlığa içeride de ifade ettik. Bu talep, yüz binlerce eğitim emekçisinin talebi" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK üyeleri, özel okul öğretmenlerine taban maaş belirlenmesi için topladıkları imzaları, bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu. İmzaları teslim etmek üzere MEB Personel Genel Müdürüğü Bülent Çiftci ile görüşen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, görüşme sonrasında şu açıklamayı yaptı:

"İMZALAR BAKAN'A İLETİLECEK"

"İçeride topladığımız imzaları vermek üzere ve aynı zamanda şubat ayında yaptığımız görüşmenin devamını, süreçle ilgili detayları öğrenmek üzere Personel Müdürü Bülent Çiftci ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi imzaların bugün direkt Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e iletileceğini ifade etti. Bununla birlikte söz konusu olan meslek kanunu üzerinde yapılan çalışmanın devam ettiğini, herhangi bir aksamanın ya da iptalin söz konusu olmadığını, taslak çalışmasının devam ettiğini ifade etti. Bununla ilgili içeriğin tartışıldığını söyledi. Bu içeriğin tartışılan bir süreç olduğu için net bir şeyler ifade edemeyeceğini söyledi. Sorumlu Bakan Yardımcı Kemal Şamlıoğlu'nun sorumlu olduğunu ifade etti.

"YÜZ BİNLERCE EĞİTİM EMEKÇİSİNİN TALEBİ"

Biz onun aracılığıyla Sayın Şamlıoğlu'ndan bir görüşme talep ettik. Kendisi bize bir dönüşte bulunacak. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Taban maaş hakkı bizim için öncelikli olan ve mücadeleden kaçınmayacağız, kararlılığımızı daha da büyüttüğümüz bir talep. Bu talep için mücadelemiz devam edecek. Bakanlığa içeride de ifade ettik. Bu talep, yüz binlerce eğitim emekçisinin talebi. Sadece bir sendikanın talebi değil. Hem üyelerimize hem de tüm eğitim emekçilerine bir kez daha ifade ediyoruz: Süreci hızlandırmak açısından taban maaş hakkını kazanmak için sendikamız elinden geleni yapacaktır. Diyalog yoluna her zaman açık olduğumuzu, bakanlıkla bu süreçle ilgili görüşmelerimizi sürdürmek istediğimizi ifade ediyoruz. Taban maaş hakkımızı geri alacağız."

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Taban Maaş Hakkı İçin İmzaları MEB\'e Teslim Etti
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Taban Maaş Hakkı İçin İmzaları MEB'e Teslim Etti - Son Dakika
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