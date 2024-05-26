Özel sektörde çalışan eğitimciler çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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Özel sektörde çalışan eğitimciler çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı

Özel sektörde çalışan eğitimciler çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı

Özel sektörde çalışan eğitimciler, TBMM yakınlarındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplanarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, belirli süreli iş sözleşmelerinin kaldırılmasını ve asgari ücret ödemesinin sona erdirilerek taban maaşın geri getirilmesini istediklerini belirtti. Ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ikinci kez Meclis'e getirildiğini ve öğretmenlerin görüşlerinin alınmadan düzenleme yapılmasının istendiğini ifade etti.

26.05.2024 15:43
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Özel sektörde çalışan eğitimciler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

Özel sektörde çalışan eğitimcilerin oluşturduğu grup, TBMM yakınlarındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı.

Burada açıklama yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, iş kollarındaki belirli süreli iş sözleşmesinin kaldırılmasını, asgari ücret ödemesinin sona edilerek taban maaşın geri getirilmesini istediklerini söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ikinci kez Meclis'e getirildiğini belirten Edebali, "Çünkü birincisi Anayasa Mahkemesi tarafından yetersiz, eksik, yanlış ve hatalı bulundu." dedi.

Düzenlemenin öğretmenlerden görüş alınmadan yapılmak istendiğini ifade eden Edebali, "Bu hafta Genel Kuruldan geçirileceği söylenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda en insani haklarımızın olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Asgari Ücret, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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