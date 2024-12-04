Özel Sporculara Destek

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Kocasinan Belediye Başkanı, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda özel sporcuları tebrik etti.

04.12.2024 12:19
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcuları tebrik etti.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda gülle atmada Betül Solmaz'ın üçüncü, 400 metrede Osman Sarıkaya'nın dördüncü olduğunu duyurdu.

Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çolakbayrakdar, "Öncelikle Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Antrenörümüz Uğur Arı ile bütün teknik ekibi tebrik ediyorum. Böyle bir özel gururu yaşattıkları için emeği geçen herkes teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocukların sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ettiklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destek veriyoruz. Bireysel spor, atletizm, futbol ve diğer alanlarda destekler devam ediyor. Özel kardeşlerimizin hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda onların her zaman yanlarındayız."

Kaynak: AA

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