Özgecan Aslan'ın ölümünün 9. yılında kabri başında anma - Son Dakika
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Özgecan Aslan'ın ölümünün 9. yılında kabri başında anma

Özgecan Aslan\'ın ölümünün 9. yılında kabri başında anma

Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 9. yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından kabri başında anıldı. Aile, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Baba Mehmet Aslan, kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak insanların okuması ve düşünmesi gerektiğini belirtti. Anne Songül Aslan ise devletin bu konulara el atmasını istediklerini söyledi ve Özgecan'ın unutulmaz olduğunu ifade etti.

11.02.2024 14:27
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Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan, ölümünün 9. yılında ailesi ve vatandaşlar tarafından kabri başında anıldı.

Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.

Aile yakınları ve vatandaşların da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Katılımcılar, mezara çiçek bıraktı.

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere, Özgecan'ın, kalbi ve vicdanı olan her anne babanın kızı olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Kadına şiddetin bitmesi için insanların okuması, düşünmesi, hikmete varması lazım." dedi.

Anne Songül Aslan da acılarının taze olduğunu vurgulayarak, "Allah kimsenin başına vermesin. Devletimizden bu konulara el atmasını istiyoruz. Özge'mden sonra 5 bin kadın öldürüldü. Kimsenin evladı böyle olsun istemiyorum. Çok acı bir durum, ölene kadar unutulmaz." diye konuştu.

Özgecan Aslan'ın katledilmesi

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.

Kaynak: AA

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