Özgecan Aslan Unutulmadı: Kadınlar Kabrinde Dua Etti - Son Dakika
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Özgecan Aslan Unutulmadı: Kadınlar Kabrinde Dua Etti

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Kadına şiddetin simgesi Özgecan Aslan, 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Mersin'de kabri başında anıldı. Kadınlar, Erdemli Belediye Başkanı ile birlikte karanfil bırakıp dua etti.

25.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:27
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Kadına şiddetin simgesi Özgecan Aslan unutulmadı

MERSİN - Kadına Şiddetin simge isimlerinden Özgecan Aslan', kabri başında ziyaret eden Mersin Erdemlili kadınlar, dua ederek karanfil bıraktı.

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi ekipleri Mersin'de 2015 tarihinde vahşice bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ı unutmadı. Kadınlar, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara eşliğinde Özgecan Aslan'ı kabri başında ziyaret etti, dua ederek karanfil bıraktı.

Kadına karşı şiddetin her daim karşısında olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Gözlerde yaş biter, yürek ağlamaya devam eder. Özgecan Aslan kardeşimiz de yüreğimizde ağlayan bir yara. Şiddetin her türlü karşısındayız. Şiddete hayır diyoruz. Erdemli Belediyesi olarak da Kadın dayanışma üyelerimizle birlikte birçok çalışma yapıyoruz. Kadınlarımızın her zaman yanındayız. Özgecan Aslan kardeşimizin bugün kabri başındaydık, dualarımızı ettik, karanfillerimizi bıraktık. Kadına şiddete dur diyoruz" dedi.

Anne olarak şiddete karşı olduğunu ifade eden Ayşegül Yavuz, "Bir anne olarak Özgecan Aslan'ın mezarına geldik. Kadına şiddete hayır diyorum" diye konuştu.

Artık hiçbir kadının ölmesini istemediklerine değinen Beyza Korkmaz da, "Bugün burada Özgecan Aslan'ın mezarında kadınlarımızla beraber karanfil bırakmaya geldik. Artık hiçbir kadının ölmesini istemiyoruz. Kadınlar olarak şiddetin durmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kız ve erkek çocuklarını eşit şekilde yetiştirmek gerektiğine dikkat çeken İrem Sözügüzel'de, "Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Mücadele için buradayız. Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret ettik. Hem şiddetin sembolü olan Özgecan Aslan hem de Mersinli hemşerimiz olduğu için kadınlarımızla beraber karanfil bıraktık, dualarımızı ettik. Şiddete karşı artık lütfen dur diyelim. Sadece sevgi olsun ve çocuklarımızı küçük yaştan itibaren cinsiyet eşitçiliğini öğretelim lütfen. Kız ve erkek çocuklarını eşit şekilde büyütelim, şiddete bir dur diyelim" diyerek düşüncelerini aktardı.

(HSY-HİV-NSO-Y)

Özgecan Aslan Unutulmadı: Kadınlar Kabrinde Dua Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Özgecan Aslan Unutulmadı: Kadınlar Kabrinde Dua Etti - Son Dakika

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