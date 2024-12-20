Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu\'nun Oyunu ile Sona Erdi

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(BURSA)- Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu iş birliğiyle beşinci kez düzenlenen Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü' adlı oyunla sona erdi. Programa katılan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, " Bugünün en değerli şeyi, o çocuğun gülümsemeydi. Onu gülümseten sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu iş birliğiyle düzenlenen Özgür Aksoy Tiyatro Günleri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü' adlı oyunla sona erdi. Programa, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, Bursa Barosu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda Gemlikli katıldı. Geçen pazar günü başlayan etkinliklerde, 5 gün boyunca binlerce tiyatrosever Cemil Meriç Kültür Merkezi'ni doldurdu.

Tiyatro Günleri kapsamında izleyiciler, Bursa Barosu Tiyatro Advocato, Ankara Barosu Oyun Atölyesi, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Gemlik Belediyesi Tiyatro Topluluğu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunları keyifle izledi.

"Bu programlara gözünüz gibi bakın"

Programın sonunda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in ricası ile ilçelerde sahne alacaklarını, ilk olarak Gemlik'e konuk olduklarını söyledi. Programın çok değerli olduğunu dile getiren Düşenkalkar, "Bu programlara gözünüz gibi bakın" dedi.

"Bugünün en değerli şeyi, o çocuğun gülümsemeydi"

Düşenkalkar'dan sonra konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise Bursa Barosu'na destek ve çabaları için teşekkür etti. Oyun boyunca arka sıralardan bir çocuğun neşeyle kahkaha attığını hatırlatarak, "Son zamanlarda en çok ihtiyacımız olan o ses. Bugünün en değerli şeyi, o çocuğun gülümsemeydi. Onu gülümseten sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.