Özgür Apartmanı'nın Yıkımı İçin Yargı Süreci Devam Ediyor

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Adana'da Özgür Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz müteahhit 2 kardeşin yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mahmut A. ve kardeşi Murat A, bazı müştekiler, tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Mahmut A. savunmasında, binanın yapımında sorumluluğunun olmadığını iddia etti.

Murat A. ise apartmanın inşa edildiği dönemde geçerli olan yönetmeliğe uygun tasarlandığını öne sürdü.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların kusur durumlarına ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporu alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Pazarcık merkezli 6 Şubat 2023'teki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Apartmanın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.