Özgür Çelik: İBB'deki 13 bürokrat ve 3 Üsküdar meclis üyesinin gözaltısı kaybedenlerin yöntemi - Son Dakika
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Özgür Çelik: İBB'deki 13 bürokrat ve 3 Üsküdar meclis üyesinin gözaltısı kaybedenlerin yöntemi

Özgür Çelik: İBB\'deki 13 bürokrat ve 3 Üsküdar meclis üyesinin gözaltısı kaybedenlerin yöntemi
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB'deki 13 bürokrat ve 3 Üsküdar Belediye Meclisi üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, Üsküdar'daki başkan vekilliği seçiminin iptal edilip yeniden seçim konulmasını 'kaybedenlerin yöntemi' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün İBB'deki 13 bürokrat ve 3 Üsküdar Belediye Meclisi üyesinin gözaltına alındığını belirterek, "Önce Üsküdar halkının gururu Sinem Dedetaş'ı haksız hukuksuz şekilde tutukladılar. Ardından belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı, kurdukları kumpasa rağmen biz kazandık. Tabii ki, seçimi iptal ettirdiler, sonra cumartesi gününe yeni seçim koydular ve bu sırada da 2 belediye meclis üyemizi ifadeye çağırdılar, 3 belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Bu yöntem, kaybedenlerin yöntemidir" dedi.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Çelik, şunları kaydetti:

"Yine bir şafak operasyonuyla, İBB'deki 13 bürokratımızı, 3 Üsküdar Belediye Meclis Üyemizi gözaltına aldılar. Kumpas belli, seçimi iptal ettir, meclis üyelerini gözaltına al ve yeniden seçim yap! Önce Üsküdar halkının gururu Sinem Dedetaş'ı haksız hukuksuz şekilde tutukladılar. Ardından belediye başkan vekilliği seçimi yapıldı, kurdukları kumpasa rağmen biz kazandık. Aday bile çıkartmaları gayriahlaki iken, kaybettikleri seçimin iptali için yargıya gittiler. Tabi ki, seçimi iptal ettirdiler, sonra Cumartesi gününe yeni seçim koydular ve bu sırada da 2 belediye meclis üyemizi ifadeye çağırdılar 3 belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Bu yöntem, kaybedenlerin yöntemidir.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Seçimde kazanamadığını, kah tehdit ve şantaja dayalı transferlerle, kah siyasi yargı operasyonlarıyla kazanmaya çalışanlar, milletin gönlünden çoktan silinmiştir. Siyasetine ve çalışkanlığına güvenen partiler, seçmenleri ikna eder, sandıkta yetkisini alır ve görev süresini en iyi şekilde değerlendirirler. Tükenmiş iktidarlar, siyasi iflas yaşayanlar, topluma vaadi ve gelecek ufku kalmamış olanlar ise baskı, zulüm, zorbalık ile çaresiz şekilde uzatmaları oynarlar. AKP'nin içinde bulunduğu hal de tam olarak budur. Bizler meclis üyelerimizin, bürokratlarımızın, yol arkadaşlarımızın her birinin masumiyetine inanıyoruz. İçinden geçtiğimiz zorlu günlerin, şafak sökmeden önceki karanlık olduğunu biliyoruz. Milletimizin hakkaniyetine, iradesine ve demokrasiye olan bağlılığına güveniyoruz. Öyle ya da böyle, Türkiye'de YENİ bir dönem başlayacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Çelik: İBB'deki 13 bürokrat ve 3 Üsküdar meclis üyesinin gözaltısı kaybedenlerin yöntemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Çelik: İBB'deki 13 bürokrat ve 3 Üsküdar meclis üyesinin gözaltısı kaybedenlerin yöntemi - Son Dakika
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