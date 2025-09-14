Özgür Çelik, Tandoğan Meydanı'nda CHP Mitinginde Konuştu - Son Dakika
Özgür Çelik, Tandoğan Meydanı'nda CHP Mitinginde Konuştu

14.09.2025 17:30
CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, halkın kayyıma ve darbeye karşı duruş sergilediğini belirtti. Çelik, CHP'nin iktidara doğru emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

Haber: İleydan Özmen/ Kamera: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik, CHP'nin Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde, "Şu anda Tandoğan Meydanı'ndaki bu kalabalık, bu coşku, şunu gösteriyor, hep söylüyorum; bu mücadele bir avuç oligarkla milletin mücadelesidir. İşte millet sokaklardadır, millet meydanlardadır. CHP, emin adımlarla iktidara yürüyor. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın" dedi.

Özgür Çelik, Ankara'nın Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Çelik, mitinge ilişkin şunları söyledi:

"Yüzbinler, 'Kayyuma geçit yok, darbeye geçit yok' demek için Ankara Tandoğan Meydanı'na geldi"

"Ankara Tandoğan Meydanı'ndayız. Yüzbinler, 'Kayyuma geçit yok, darbeye geçit yok' demek için Ankara Tandoğan Meydanı'na geldiler. CHP, hep söylüyorum, 360 derecelik bir saldırı altında. 330 güne yakın zamandır önce yerel yönetimlerle başladılar, şimdi de partimizin kurumsal kimliğine saldırıyorlar. Sadece yerel yönetimlere, belediyelere partimizin kurumsal kimliğine değil; aslında Türkiye'de azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkese, sanatçılara, gazetecilere, iş dünyasına saldırıyorlar. Toplumsal muhalefete saldırıyorlar.

Geçtiğimiz hafta da CHP İstanbul İl Başkanlığı binası abluka altına alınmıştı, biliyorsunuz. Yarın da kurultayımızla ilgili bir dava görülecek Ankara'da. Bugün Tandoğan Meydanı'nda yüz binler, belki de milyonlar şunu söylüyor; 'darbeye geçit yok, kayyuma geçit yok.' Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, meydanlarda tanımlıyor, bunun adı darbedir. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden el çektirilmesi, zindanlara atılmasının adı darbedir. CHP'nin pırıl pırıl il kongrelerine, kurultaylarına açılan davalar, soruşturmalar, bunun adı darbedir.

"CHP, emin adımlarla iktidara yürüyor, hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın"

Şunu amaçlıyorlar: Türkiye'de sandığın sembolik hale geldiği, muhalefetsiz bir Türkiye arzu ediyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Ama buna kim izin verecek? Millet izin veremeyecek. İşte buradalar. Çıksınlar, onlar da böyle mitingler yapsınlar. Mesela Tandoğan Meydanı'nda bir miting yapsınlar. Bakalım, bu kadar insan katılacak mı? Gelsinler, İstanbul'un herhangi bir meydanında miting yapsınlar. Bu, neyi gösteriyor biliyor musunuz? Şu anda Tandoğan Meydanı'ndaki bu kalabalık, bu coşku, şunu gösteriyor, hep söylüyorum; bu mücadele bir avuç oligarkla milletin mücadelesidir. İşte millet sokaklardadır, millet meydanlardadır. CHP, emin adımlarla iktidara yürüyor. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. İktidar yürüyüşümüzü durduramazlar."

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali davası için yarın da burada olacağını belirten Çelik, "Bu gece burada kalıyoruz. Yarın davayı takip etmek üzere Ankara'dayız" dedi.

Kaynak: ANKA

