Özgür Karabat, Özdağ'a Destek İçin Vatan Emniyeti'nde

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması ile gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek olmak için Vatan Emniyet Müdürlüğü önüne gitti. CHP'li Karabat burada yaptığı açıklamada "Bize beka sorunundan bahsedenler bu ülke için gerçekten beka sorunu haline gelmeye başladılar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamaları ile Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhurhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Özdağ ifadesi alınmak üzere İstanbul'a götürüldü. Geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde geçirecek olan Özdağ'ı partililer Vatan Emniyet Müdürlüğü önünde beklemeye başladı. Özdağ'a yapılan gözaltıya tepki göstermek amacıyla Vatan Emniyet Müdürlüğü önüne gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat burada yaptığı açıklamada "Özdağ'ın yanında sabaha kadar duracağız" dedi.

Karabat'ın açıklaması şöyle:

"Yine bir hukuk garabeti ile karşı karşıyayız. Türkiye'deki çok önemli bir siyasi partinin Genel Başkanını Ankara'da gözaltına alıp Vatan Emniyeti'ne getiriyorsunuz. Bu açıkça şaşırılacak bir olay. Çünkü siyasi partinin genel merkezi zaten Ankara'da. Siyasi partilerin genel başkanları o siyasi partinin faaliyetlerinden dolayı Ankara'da sorgulanabilirler. Ama bir şov mudur nedir anlayamadığımız bir şekilde bir siyasi parti genel başkanına Ankara'dan, buraya Vatan'a oradan savcılar çıkartmak üzere bir şey. 'Ben istediğimi alırım, istediğim tutarım, istediğimi tutuklarım benim için usul ve ölçüyü ben belirlerim' diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Bir ülkenin en büyük sermayesi, demokrasisi ve hukuk sistemi. Bunları yok ederseniz artık o ülkede birlikte, o ülkede bütünlükte o devletin devlet olabilme özelliğinden bahsedemezsiniz. Bize beka sorunundan bahsedenler bu ülke için gerçekten beka sorunu haline gelmeye başladılar. Zafer Parti'yle farklı görüşlerimiz de olsa bugün mağdur edilen Ümit Özdağ'ın yanında sabaha kadar duracağız.

"Gerçek vatanseverler bu ülkeden kaçmazlar"

Ümit Özdağ bu ülkeden en son kaçacak kişilerden bir tanesi. Ama onların atadığı birçok hakim, birçok savcı nasıl kaçtılar bu ülkeden hepimiz tanıklık ettik. Gerçek vatanseverler bu ülkeden kaçmazlar. Dolayısıyla bugün yapılan iş hukuka uygun değildir. Sabahleyin yapılan iş bu hukuka uygun değildir. Sanmasınlar korkarız, korkmayız çünkü biz bu ülkenin bağımsızlığı simgeleyen İstiklal Marşı'nın ilk kelimesini biliyoruz. O istiklal marşı korkma diye başlıyor. Dolayısıyla bu ülkenin vatandaşları korkmazlar, sinmezler demokrasiyi savunmak için gerekli cesaretli gösterirler. Hesap vermesi gerekenlerde bir gün gerçekten halkın karşısında hesap verebilirler. Buradan halkın karşısına çıkamayanlar, toplumun geniş kesimini susturmak istiyorlar. Tek dertleri bir adamın iktidarını, bir adamın bir kez daha aday olabilmesini sağlamak. Bunun için gerekli siyasal iklimi gerekli korku iklimini sağlamak. Turpun büyüğü geride diyenlere şunu söylüyorum turp tarlalarının sahibi sizsiniz. Bu millet hukuk sistemine, cumhuriyetine, demokrasine sahip çıkacak bir adım bile geri adım atmayacak. Bir adım geri adım atan, 1 santim eğilen alçaktır."