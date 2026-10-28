Özgür Özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Atatürk'e saygı ve minnetini iletti

Özgür Özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Atatürk'e saygı ve minnetini ilettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm kahramanlara sonsuz saygı ve minnetle bayramı kutladığını belirtti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yarın, milletindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm kahramanlarımıza sonsuz saygı ve minnetle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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