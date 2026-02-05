Özgür Özel, Adıyaman'da: "Önemli Olan Böyle Acıların Yaşanmaması İçin Tedbir Almak" - Son Dakika
Özgür Özel, Adıyaman'da: "Önemli Olan Böyle Acıların Yaşanmaması İçin Tedbir Almak"

05.02.2026 11:28  Güncelleme: 12:57
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'da deprem şehitliğini ziyaretinin ardından "Bütün Adıyaman'da bu depremde hayatını kaybeden herkesi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Ve Adıyaman'a Türkiye'ye bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci vazifesi, hükümetiyle yerel yönetimleriyle" dedi.

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Dursun ALKAYA

(ADIYAMAN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün Adıyaman'da bu depremde hayatını kaybeden herkesi bir kez daha rahmetle anıyoruz. ve Adıyaman'a Türkiye'ye bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci vazifesi, hükümetiyle yerel yönetimleriyle" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Adıyaman'da deprem şehitliğini ziyaret ile Adıyaman Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapılacak "Deprem Şehitliği" nin temel atma törenine katıldı. Özel'e İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bölge milletvekilleri eşlik etti.

Nuri Aslan, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah bugün temelini atıyoruz bir dahaki sene de burada açılışını birlikte yapmayı nasip eder Cenabı Allah bize. Arkadaşlarımız büyük bir mücadele ediyor. Bayrak direğimizi diktik. Bugün de siizn teşriflerinizle temel atma törenini gerçekeltireceğiz" dedi.

Tutdere ise "Bu acılı günümüzde bu yas günümüzde Adıyaman halkıyla dayanışma içerisinde bulunup, acımızı paylaşmaya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kez daha 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün hemşehrilerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün biz burada 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün deprem şehitlerimizin hatıralarını, miraslarını sonsuza kadar yaşatmak adına İstanbul Büyükşehir Belediyemizle ortak bir projeyi bugün sizin teşrifinizle temelini atıp hayata geçireceğiz. Burada hem bu büyük felaketin boyutlarının hem de bu büyük felaketin yaratmış olduğu büyük yıkımın gelecek nesillere de aktarılması ve burada yitirdiklerimizin güzel hatıralarını yaşatmak adına çok önemli bir projenin de temelini atmış oluyoruz. Tekrar geldiğiniz için bu yas gününde, acılı günde acımızı paylaştığınız için ben Adıyaman Belediye Başkanı olarak tüm Adıyaman halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun" diye konuştu.

"Geçmiş acıdan ders çıkarıp..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şunları söyledi:

"Sayın Başkanım sizin şahsınızda bütün Adıyaman'da bu depremde hayatını kaybeden herkesi bir kez daha rahmetle anıyoruz. ve Adıyaman'a Türkiye'ye bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Önemli olan böyle acıların yaşanmaması için tedbir almak. Bu geçmiş acıdan ders çıkarıp bundan sonrası için depreme karşı hazırlıklı olmak hepimizin birinci vazifesi, hükümetiyle yerel yönetimleriyle. Bu felaket yaşandıktan sonra yaraları sarmak, bu konuda siz de belediye başkanı olarak emek veriyorsunuz, buradaki tüm kamu kurum ve kuruluşları emek veriyorlar. ve Adıyaman'ın yaraları sarılmaya başlanıyor. Sonrası için de bu büyük acıyı unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını en iyi şekilde yaşatmak için burada bir düzenleme düşünülmüş. Yitirdiğimiz herkesin isimlerinin ayrı ayrı yazılacağı büyük ve bu büyük acıyı unutturmayacak büyüklükte ve sadelikte bir tasarım yapılmış. Bunun için ben İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer burada Büyükşehir Belediye Başkanlarımız burada. Hep beraber ümit ederiz bundan sonra böyle acıların yaşanmamasına vesile olması toplumsal hafızayı hem diri tutması hem de yasımızı en iyi şekilde yansıtması açısından en iyisi yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Adıyaman, Türkiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.