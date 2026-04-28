Özgür Özel: AK Parti döneminde 35 bin işçi hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde madenlerde Soma benzeri yedi felaket yaşandığını, son 23 yılda 35 bin işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. Doruk Madencilik işçilerinin dokuz gündür Ankara'da açlık grevinde olduğunu hatırlatan Özel, Yıldızlar SSS Holding'in 2364 maden ruhsatı aldığını ancak işçilere hakkını vermediğini söyledi.

Özel, bugün 100 işçiden sadece dokuzunun sendikalı olduğunu, CHP iktidarında tüm işçilerin haklarına kavuşacağını ifade etti. 24 yılda devlet kurumlarının satıldığını, 60 milyar dolar elde edildiğini ancak 2026'da faize ödenecek paranın 2,7 trilyon lira olduğunu belirtti. Tarımsal desteklemeye ayrılan 60 milyar liraya karşılık faize 2,7 milyar lira ödendiğini, aradaki 15 kat farka dikkat çekti.

19 Mart darbesinden sonra yargıya güvenin yüzde 18'e düştüğünü söyleyen Özel, İstanbul seçimlerinde sosyal demokratların kazandığını ancak iktidarın hazmedemediğini, seçimi kazananın 31 yıl önceki diplomasını iptal ettiklerini ifade etti. Varlık barışının sekizinci kez getirildiğini, uyuşturucu baronlarının bu barıştan yararlandığını ve kara para aklama operasyonlarını yürüttüklerini belirtti.