Özgür Özel, AK Parti'ye geçişleri 'siyasi yankesicilik' diye niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel, AK Parti'ye geçişleri 'siyasi yankesicilik' diye niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV yayınında CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını 'siyasi yankesicilik' diye niteledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını 'mide bulandırıcı' bulduğunu ve iktidar değişince İzmir'i geri alacaklarını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Hiçbir konuda bu kadar kararlı, azimli ve hiçbir konuda bu kadar meseleyi kendi meselem yapmış değilim. İlk önce Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz, ondan sonra o topuklu efesi de Afyonlusu da İzmirlisi de kaçacak yer arayacak." dedi.

NOW TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özel, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin, İstanbul'da oy kullanma hakkına sahip 100 kişinin kurayla jüri olarak belirlenmesini önererek, bu kişilerden birinin hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirmesi halinde bunu kabul edeceklerini söyledi.

Özel, seçim kapsamında her şeyi göze aldıklarını belirterek, "Her şeyi göze alanların desteğiyle bu iktidarı değiştireceğiz diye düşünüyoruz. Onun dışında bir başka seçenek yok. Her ne kadar ellerinde yargı gücü de olsa, bütün valileri, kaymakamları onlar da atasa, polisi kendinin polisi, orduyu kendinin ordusu gibi gören bir parti devleti ya da devletin partisi iç içe geçmişliği de olsa, bu kadar asimetrik bir güç de karşımızda olsa, en büyük silah milleti umutsuzluğa sevk etmek, ona uğraşıyorlar. Bu ülkede öyle veya böyle o sandığa varacağız, o seçimi alacağız diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Asla böyle bir işin içinde yokuz"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un, "2028 seçimlerinin mart ya da nisanda olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda." şeklindeki ifadesinin sorulması üzerine Özel, "Ne demek netleşmek? Bir tarih var. O tarihe karar vermişler ve 'Netleşti bu tarih.' diyor. Anayasada seçimlerin öne alınmasının şartı belli, 360 milletvekilinin oy vermesi. Mehmet Uçum 'Bu konu netleşti.' diyor. Bu ne demek? Meclisin iradesini yok saymak, milletvekillerine hakaret demek. Yeni Parti olarak söylüyorum ki asla ve asla böyle bir işin içinde yokuz, 91 milletvekilimi aldım, çıkardım kenara." diye konuştu.

Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un CHP'li belediye başkanlarına transfer teklifinde bulunduğunu öne sürerek, eleştirilerde bulundu.

Özgür Özel, anketlere göre Türkiye'nin çoğunluğunun siyasi transferleri doğru bulmadığını ve transfer olan belediye başkanlarının halkın tepkisiyle karşılaştığını söyleyerek, "Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal sokakta yürüyemiyor. İnsanların yüzüne bakacak halleri kalmadı. Bir siyasi partide siyaset yapıyorsundur. O siyasi partiyle yolların ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir süre bağımsız kalmışsındır. Sonra aynı yöndeki bir siyasi partiye gidersin. Bunun da nezaket kuralları vardır. Bağıra çağıra oy isteyip, o oylarla AK Parti'ye katılırsan bu siyasi yankesiciliktir." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da AK Parti'ye katıldığı hatırlatılan Özel, şunları söyledi:

"Mide bulandırıyor, tüylerim diken diken oluyor. Şu iktidar değişimi olsun -onun ne saikle oraya gittiğini biliyorum- aynı saikle hem de enine boyuna o hesabı ondan sorup burnundan fitil fitil getirtmezsem namussuzum. İzmirlileri AK Parti'ye sattı. AK Parti de utanmadan bunu kabul etti ve şimdi 'Biz İzmir'i aldık.' diyorlar. Önce bu iktidarı değiştireceğiz. Ondan sonra yerel seçimde Türkiye'nin yerel seçimler tarihinin rekorunu kırmak, 31'de 31 belediye almak için, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni öyle bir geri alacağız ki görecekler, devir teslime gelemeyecek Cemil Tugay. Biliyorum onun ne olduğunu ve bu işin sonunun nereye varacağını. Bu kadar net söylüyorum. Hiçbir konuda bu kadar kararlı, azimli ve hiçbir konuda bu kadar meseleyi kendi meselem yapmış değilim. İlk önce Türkiye'de iktidarı değiştireceğiz, ondan sonra o topuklu efesi de Afyonlusu da İzmirlisi de kaçacak yer arayacak. Bu kadar net söylüyorum."

Fon soruşturması

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, fon soruşturmalarının sorulması üzerine, kendilerinin bu işin hiçbir yerinde olmadıklarını ifade ederek, sadece mağdurların hakkının arandığı yerde olduklarını dile getirdi.

Meclisin yasama ve denetim olmak üzere iki temel görevi olduğunu belirten Özel, "Meclis denetim görevini yapacak, sorular soracak. SPK'nin başkanını, TMSF'nin başkanını, esas sorulara cevap vermesi gerekenleri Meclis'ten kaçıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Milletin sırtına binen büyük bir yük var. Bu işin sorumlularını Meclis'ten kaçırıyorlar. İşin esas boyutu bu. AK Parti bunu bu seferlik yapmış değil, darbede de kaçırdı, 17-25'te de kaçırdı, fonda da kaçırıyor. Soru sorulamasın, hesap sorulamasın diye." ifadelerini kullandı.

MASAK'ın söz konusu işlemleri takip etmesi gerektiğini belirten Özel, şöyle devam etti:

"Fatma Betül Sayan Kaya, mart ayında 24 daire parasını alıp da bu fon hesabına koyarken eşiyle birlikte ya da eylül ayında 2,1 milyar lira gibi MASAK'ın radarına girecek tutarın 2 bin katı bir tutardan bahsediyoruz. Yani MASAK hamsiyi görüyor, bunlar balina yakalamış. MASAK, Fatma Betül Sayan Kaya'yı bilmiyor öyle mi?"

İstanbul'da yaşanan su baskınları

Özel, İstanbul'da sağanağın ardından meydana gelen su baskınlarında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Dere yataklarındaki taşmaları değerlendiren Özel, "İBB döneminde dere yataklarıyla mücadele etmişizdir. Hiçbir derenin imara açılmasında biz yokuz. AK Parti'nin geçmiş dönem İstanbul yönetimleri ve Şehircilik Bakanlığı var." iddiasında bulundu.

Kanal İstanbul projesine değinen Özel, "'Dere yatağına yapılaşma yapmamalıyız' diyen Murat Kurum, şu anda bütün bir proje, Kanal İstanbul dediğimiz dere yatağı ve aktığı yere yapılmaktadır. Bütün sorumluluk Murat Kurum'dadır, Kanal İstanbul projesindedir. 'Ya kanal ya İstanbul' diyen, İstanbul'u dere yataklarındaki iskandan kurtarmaya çalışan İmamoğlu içeridedir. Buna yol veren AK Parti, 25 yıldır iktidardadır. O iktidarın bu işlerden sorumlu bakanının adı da Murat Kurum'dur." ifadelerini kullandı.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasına değinen Özel, İmamoğlu'nun savunmasında iddianamedeki iddialara kanıtlarla karşılık verdiğini savunarak, Halk TV'nin savunma başlamadan üç saat önce sesinin kısıldığını, bunun savunmanın duyulmasını engellemeye yönelik olduğunu ve fon iddialarına ilişkin haberleriyle öne çıkan Halk TV'nin susturulduğunu öne sürdü.

Partisine yönelik müdahalelerle muhalefetin lidersizleştirilmeye ve sesinin kısılmaya çalışıldığını ileri süren Özel, Halk TV'ye yönelik işlemlerin de bu çabanın parçası olduğunu savundu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiCemil TugayYeni PartiÖzgür ÖzelAK PartiPartilerPolitikaGüncelİzmirNOWSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması Hayat arkadaşı katılmayacak Alpay’ın cenazesinde defin yeri tartışması! Hayat arkadaşı katılmayacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
15:10
Galatasaray’da ayrılık Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:50:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgür Özel, AK Parti'ye geçişleri 'siyasi yankesicilik' diye niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei