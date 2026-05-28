Özgür Özel Amcasının Cenazesinde

1) ÖZGÜR ÖZEL, AMCASININ CENAZESİNE KATILDI

MAHKEME kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden amcası Necati Özel (82) toprağa verildi. Cenazede Özgür Özel, taziyeleri kabul etti.

Özgür Özel'in amcası Necati Özel, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Necati Özel için bugün öğlen, Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Özgür Özel ve babası Talat Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Özgür Özel, yeğenleri Pınar ve Tolga Özel ile birlikte cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Hatuniye Cami İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Necati Özel, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.