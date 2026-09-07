Özgür Özel, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı arayıp tebrik etti
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Özel, Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kaptan Eda Erdem ile görüştü, teknik ekip ve sporcuları da tebrik etti.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Özel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ile telefonda görüştü.
Özel, şampiyonluk zaferinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.
Filenin Sultanları'nı yürekten kutlayan Özel, elde edilen başarıda emeği geçen teknik ekibi, federasyon yönetimini ve tüm sporcuları da kutladı.
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