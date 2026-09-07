Özgür Özel, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı arayıp tebrik etti - Son Dakika
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Özgür Özel, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı arayıp tebrik etti

Özgür Özel, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları\'nı arayıp tebrik etti
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Özel, Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kaptan Eda Erdem ile görüştü, teknik ekip ve sporcuları da tebrik etti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Özel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ile telefonda görüştü.

Özel, şampiyonluk zaferinin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'i telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Filenin Sultanları'nı yürekten kutlayan Özel, elde edilen başarıda emeği geçen teknik ekibi, federasyon yönetimini ve tüm sporcuları da kutladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'nı arayıp tebrik etti - Son Dakika

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