Özgür Özel, babası vefat eden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a taziyede bulundu
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, babası Muharrem Aslan'ı kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ı İstanbul'da ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamaya göre ziyaret taziye için gerçekleştirildi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, babası vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ı ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, babası Muharrem Aslan'ı kaybeden Nuri Aslan'a İstanbul'da taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
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