Özgür Özel: Bayramlaşma Halkla Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel: Bayramlaşma Halkla Olacak

25.05.2026 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bayramlaşmanın Meclis'te değil halkla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber: Emine Dalfidan

(TBMM)- Özgür Özel, partililerle gerçekleştirilecek bayramlaşma programına ilişkin,  "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" dedi.

Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis mesaisinin bugün yoğun olduğunu belirterek, "Çok kıymetli ziyaretçilerimiz vardı. Toplantılarımızı yaptık, planlamalarımızı yaptık" dedi.

CHP'deki son gelişmelerden sonra yol haritalarının ne olacağına ilişkin soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Yarın önce İzmir'e gidiyoruz. Oradan Manisa'ya geçiyoruz. Cumartesi günü tekrar bayramın son günü partinin bayramlaşmasını yapmak üzere burada olacağız. Bayramın birinci günü zaten Manisa'da yapmam gereken ziyaretleri, bayram ritüellerini yerine getireceğiz. Üçüncü ve dördüncü günü henüz netleşmedi ama büyük ihtimalle hemşehrilerimle birlikte olacağım öyle görünüyor."

"HALKLA BİRLİKTE BÜYÜK BİR BAYRAMLAŞMA YAPACAĞIZ"

Partililerle bayramlaşma programının Meclis'te olmayacağını belirten Özel, "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak. Mecliste yapmayacağız. Halkla birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendisine ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine Özel, "Parti sözcümüz ya da grup başkan vekillerimiz yarın cevaplar" yanıtını verdi.

"ANADOLU AJANSI'NA İKTİDAR OLUNCA BOMBA HABERLER VERECEĞİM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra TBMM'den ayrılmak üzere asansöre yöneldiği sırada geç saatlere kadar bekleyen basın mensuplarına da el salladı. Özel, bekleyenler arasında ANKA Haber Ajansı'nın da olduğunu öğrenince, "Bilsem bomba haberler verirdim. Anadolu Ajansı'na iktidar olunca bomba haberler vereceğim" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Bayramlaşma Halkla Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

23:35
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip
23:25
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 23:41:21. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel: Bayramlaşma Halkla Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.