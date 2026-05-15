Bornova'da Mescid-İ Aksa Camisi, Özgür Özel'in Katılımıyla Açıldı
Bornova'da Mescid-İ Aksa Camisi, Özgür Özel'in Katılımıyla Açıldı

15.05.2026 14:18  Güncelleme: 15:29
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Belediyesi tarafından Sarnıç Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mescid-i Aksa Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Özel, caminin Filistin'e ve barışa vesile olmasını diledi.

Bornova Sarnıç Mahallesi'nde, Mescid-i Aksa örnek alınarak Bornova Belediyesi tarafından inşa edilen ve temeli Özgür Özel'in katılımıyla atılan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Cuma namazını da burada kılan Özel, namaz öncesi düzenlenen mevlit programı ve hayır yemeğine katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ev sahiliğinde gerçekleşen açılış törenine, CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CAO Politika Kurulu Başkanları, PM Üyeleri, Milletvekilleri, Ferdi Zeyrek Vakfı Başkanı Nurcan Zeyrek, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılışta yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Sarnıç çok önemli bir yerde. Benim iki büyük coğrafyaya sevdalı olduğum yer var. Birisi Manisa'mız. Spil Dağı'nı 15 gün görmesem, kardeşim Barış'ı görmemiş gibi burnum sızlar. Bir de 10 yaşında yatılı okumaya geldiğim, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduğum Bornova'mız. Sarnıç, Bornova ile Manisa'nın tam sınırında; İzmir ile Manisa sınırında bir yer. Onun için de kendini nereye ait hissediyorsun desen, Manisa ile Bornova arasında herhalde, ben olsam olsam Sarnıçlı olurum, tam ikisinin ortasında bir yerdeyim. Geçtiğimiz yıl Ömer(Eşki) Sarnıç'taki bir ihtiyaçtan bahsetti. Önce orman yangını oldu. Çok korktuk, çok üzüldük. Cami, hasarlıydı, yıkılmak üzereydi. Yanında muhtarlık evi vardı, o da riskli bir noktadaydı. Sarnıç'ın cami talebinden bahsetti. Zaten biz hizmette ne ihtiyaç varsa; okulsa okul, cami ise cami, cemevi ise cemevi… Vatandaşın ihtiyacını görecek ne varsa o noktada emre amadeyiz. Temel atma töreninde bir söz vermiştim, açılışını bir cuma günü yapalım, öncesinde bir hayır yemeği yiyelim sonra dualarla camimizi açalım cuma namazını da hep birlikte kılalım demiştik. Allah nasip etti bugün burdayız. Ama o günkü törende benim yanımda rahmetli Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek vardı. Biz son bayram namazını Ferdi ile kıldık, saatler sonra o kaza gerçekleşti. Biz Manisa'da Hatuniye Camisi cemaatiyiz Ferdi ile birlikte. 9 Haziran'da Hatuniye Camisi'nde Ferdi'yi ölüm yıl dönümünde bir mevlitle anarak başlayacağız anmalara. Bugün buraya da Ferdi ile gelemedik. Ferdi ile birlikte kılacaktık cuma namazını. Her cuma olduğu gibi, Manisa'da olduğumuz. Eşi sevgili Nurcan Zeyrek bana eşlik ediyor; Ferdi'nin benimle birlikte verdiği sözü tutmak için."

Caminin adının Mescid-i Aksa'dan gelmesine işaret eden Özel, "Adı da Sarnıç Mescid-i Aksa Camisi. Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs'te ve hepimiz için çok önemli bir yer ve İsrail'in saldırıları altında. Biz Mescid-i Aksa'nın o günlerde, İsrail'in saldırılarıyla Filistinli çocuklar, bebekler ölüyordu hem mimari olarak onu örnek alan hem de adını burada yaşatan bir cami yapmak istedi Ömer(Eşki). Biz de çok memnun olduk. Bu camiyi çizen mimardan, yapımını üstlenen iş adamı arkadaşlarımıza, ihaleyi alanlara kadar; burada harç karan, tuğla taşıyan herkese kadar herkesin emeği için Allah razı olsun. Bugün Merkez Cami hocamız dualarda burada idi. Cami hocamız burada ve çok kıymetli, çeşitli siyasi partilerin; İYİ Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanları burada. Zaten camilerin önemi biz burada söylediğimiz gibi siyasi bir konuşma yapmayız. Siyaset yapacak çok yer var. Siyaset bazen ayırabilir ama camiler, ibadet ve dinimiz birleştirir. Burada katılan her siyasi görüşten değerli siyasetçilere de, vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Bu yapılan işle, bundan sonra burada kılınacak her namazın, edilecek her duanın hem Filistin'e ulaşması, hem dünyada, önce Müslüman coğrafyasında, sonra bütün dünyada savaşların bitmesine, kadınların ve çocukların artık ölmemesine vesile olmasını diliyorum. Kılacağınız namazları, yapacağınız ibadetleri Allah kabul etsin, hayırlı ve uğurlu olsun inşallah."

Kaynak: ANKA

