Özgür Özel, Bülent Arınç'ı Ziyaret Etti... "Biz İki Hemşeri Bir Araya Gelince Güneşin Altındaki Her Şey Gündemdir"

12.03.2026 12:34  Güncelleme: 13:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclis'te bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda, Türkiye'nin mevcut durumu ve hemşehrilik ilişkileri ele alındı.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı Meclis'te ziyaret etti. Görüşemeden sonra yapılan ortak açıklamada, Arınç, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu" ifadelerini kullandı. Özel ise "Ben bir iadeyiziyarette gecikmiştim. Birlikte Manisa'dan başlayarak Türkiye'deki tüm meselelerle ilgili, birazcık benim partimizin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirmelerimin de yoğun olduğu bir şekilde, kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkanı oldu" dedi. Özel, görüşmede İBB Davası'nın gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya ise "Biz iki hemşeri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a Meclis'te iadeiziyarette bulundu. Saat 10.30'ta başlayan görüşme bir saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Arınç açıklama yaptı.

Bülent Arınç: "Manisa ile ilgili konularda kendileriyle görüşüyorum"

Arınç, şöyle konuştu:

"Sayın Genel Başkan, bendenizi ziyarete geldiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz iki hemşehriyiz, Manisa'dan da tanışıyoruz. Kendisini Genel Başkan olduğunda da ziyaret etmiştim, tebriklerimi iletmiştim. Zaman zaman da Manisa ile ilgili konularda kendileriyle görüşüyorum. O da çok büyük ilgi gösteriyor."

"Ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu"

Bugün de hem bir ramazan ziyareti oldu hem de -belki bilginiz vardır- geçtiğimiz cumartesi günü ben Manisa'daydım. Ailece her sene ramazanda iftar yapıyoruz. Gündüz mevlüt okutuyoruz. Ben bütün Manisa'da ileri gelen arkadaşlarımı davet etmiştim. CHP'li yönetici arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız da gelmişlerdi. Sayın Genel Başkan'ın kendi programı çok yoğun, katılamadı. Bugün de, Allah kabul etsin, güzel dileklerini bana ifade etti. Geri kalan kısmında da ülkemizin içinde bulunduğu şartları ondan dinleme fırsatım oldu. Böyle bir güzel görüşme yaptık. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Özgür Özel: "İki hemşehri siyasetçi olmanın gerektirdiği nezaketi birbirimizden hiçbir zaman esirgemedik"

CHP Lideri Özel de şunları söyledi:

"Sayın Bülent Arınç, ben ilk milletvekili seçildiğim gün mevcut göreviyle ki sonra da aynı görevde devam etti, başbakan yardımcısıydı, Manisa'dan seçilen tüm milletvekillerini aradı. Her işin acemiliği zordur, milletvekilliğinin daha zordur. 'Ankara'da yapacak bir şeyimiz var mı' diye sordu. O gün bugündür partilerimiz ayrı, siyasi rekabet içindeyiz. Hatta 2009 yerel seçimlerinde ben Manisa Belediye Başkan adayı olduğum günden beri, hem siyasi rekabetin gereklerini yaptığımız dönemler oldu hem de iki hemşehri siyasetçi olmanın gerektirdiği nezaketi birbirimizden hiçbir zaman esirgemedik."

"Biz iki hemşeri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir"

Genel Başkan seçildiğimde tebrik ziyaretine gelmişlerdi. Çok acı günlerimiz oldu hem kendisi hem oğlu Mücahit kardeşim, Ferdi Zeyrek'in cenazesinde ve daha sonra Şehzadeler Belediye Başkanımızın, Allah rahmet eylesin, cenazesinde bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ben bir iadeyiziyarette gecikmiştim. Geçen haftaki ramazan iftar davetlerine katılamamayı da bir vesile kılarak bugün hem ramazanlarını kutlamak hem de bir iadeiziyaret yapma imkanı oldu. Birlikte Manisa'dan başlayarak Türkiye'deki tüm meselelerle ilgili, birazcık benim partimizin içinde bulunduğu sürece yönelik bilgilendirmelerimin de yoğun olduğu bir şekilde, kendileriyle sohbet etme, deneyimlerinden istifade etme imkanı oldu. Ben kendilerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."

Özel, görüşmede İBB Davası'nın gündeme gelip gelmediği sorusuna, "Biz iki hemşeri bir araya gelince güneşin altındaki her şey gündemdir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

