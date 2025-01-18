Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı\'nda Milletvekilleri ile Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınması gündemiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleriyle bir araya geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki toplantıları devam ediyor. MYK'yı dün olağanüstü toplantıya çağıran Özel, bugün de İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile bir araya geldi.

Ana gündemi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınması olan toplantıda, İstanbul'da Esenyurt ile başlayıp Beşiktaş ile devam eden belediye başkanlarına yönelik Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözleri de değerlendirildi. Toplantıda, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ve yol haritası masaya yatırıldı.