Özgür Özel İl Başkanlarıyla Toplandı: Bugün Türkiye'de Bir 'Yeni' Kuruluyor - Son Dakika
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Özgür Özel İl Başkanlarıyla Toplandı: Bugün Türkiye'de Bir 'Yeni' Kuruluyor

21.07.2026 19:44  Güncelleme: 20:31
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, görevden alınan 52 il başkanının da aralarında bulunduğu 74 il başkanıyla toplantı yaptı. Yeni bir partinin kurulacağını belirten Özel, 'Türkiye'de bir yeni kuruluyor ve yerelden geliyor' dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından, CHP'nin seçilmiş il başkanlarının Türkiye'nin geleceği için tarihi bir duruş gösterdiklerini belirterek "Bugün Türkiye'de bir 'yeni' kuruluyor ve bu yeni ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, il il yerelden kurularak geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün Çankaya'da bir otelde, partisinin 52'si CHP Genel Merkezi yönetimi tarafından görevden alınmış 74 il başkanıyla bir araya geldi. Saat 16.30 itibarıyla başlayan toplantı iki saati aşkın sürdü. Özel, toplantının çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Grup toplantımızı yaptık. Grup toplantımızdan sonra, Ankara'ya gelen, ilk günden beri bizimle birlikte yürüyen, CHP'nin seçilmiş il başkanları tarihe damgalarını vurdular. Partinin bütün krizli dönemlerini çok doğru yöneten bu arkadaşlarımız, burada da binaları, makamları, bütçeleri bir yana bırakıp Türkiye'nin geleceği için tarihi bir duruş gösteriyorlar. Siyasi partilerin içinde partiler kurulur, geçmişte de olmuştur. Ama bugün Türkiye'de bir 'yeni' kuruluyor ve bu yeni ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, il il yerelden kurularak geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni parti, milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde ancak Anadolu'da örgütümüz tarafından hem de öyle sadece CHP'lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık, ilçeleri, illeri ve Türkiye'yi kucaklayan Türkiye İttifakı'nın kurucularıyla birlikteydik. Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz."

YENİ PARTİ NE ZAMAN MECLİS'TE OLACAK?

Özel, "Kurulacak yeni partiyi Meclis'te ne zaman göreceğiz" sorusuna karşılık "En yakın zamanda, çok yakında, pek yakında" ifadelerini kullanırken CHP'li belediye başkanlarıyla bir toplantı yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık ise "Her şeyi göreceğiz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel İl Başkanlarıyla Toplandı: Bugün Türkiye'de Bir 'Yeni' Kuruluyor - Son Dakika

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