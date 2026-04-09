CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasi için ara seçim, millet için ara zam şarttır. Bu iki meşru talebimizi milletimize emanet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özel ve Dervişoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, ABD/İsrail - İran Savaşı nedeniyle partisinin Ekonomi Eşgüdüm Konseyi tarafından hazırlanan 12 sayfalık raporu İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile paylaştıklarını ifade ederek, "Bugün hükümetin yapması gereken iş, işte Trump'la arayı tutmak, Trump'tan meşruiyet almak ya da iç siyasette Filistin'e yeteri kadar sahip çıkmadığının, İran'daki katliama karşı ses yükseltmediğinin görünür olmaması için gündeme sis bombaları atmak değildir; samimi bir şekilde bu ülkede vatandaşın ekmeğini korumak, emekliyi ve emekçiyi korumaktır. Ancak bu konularda büyük bir zafiyet içinde olunduğunu görüyoruz. Bizim ana muhalefet partisi olarak ve muhalefet partileri olarak ortak kaygımız da vatandaşın bu kriz karşısında daha da fazla ezilmemesidir. Bir kez daha başta emekli maaşlarına ve asgari ücrete bir ara zam yapılmasını son derece önemli bulduğumuz ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE'NİN SANDIĞA İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin sandığa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özel, "Bu milletin önüne bir sandık gelmesi lazım. Ara seçimden bahsettim. Arkadaşlar sordu. Dedim ki 'Parlamentoya, Numan Bey'e sorumluluklar düşüyor. Önce sorumluluk bir yerine gelsin, sonra bizim de yapacaklarımız olabilir.' Tabii biraz da özensiz, iktidar medyasının her akşam her şeyi çok bilen, tartışan konu değişse de konuk değişmeyen programlarında ara seçim maddesini hep şöyle yorumladılar. Anayasa diyor ki, 'İlk 30 ay boyunca ara seçim yapılamaz ancak parlamentonun yüzde 5'i, 30 milletvekili. Özgür Özel 22 milletvekili istifa ettirecek.' Bu ilk 30 ay içerisinde gidilebilecek bir yoldu. Bu vaktiyle de Türkiye'de konuşuldu. 30 ay geçti arkadaşlar. Bunu ilk günden beri söylüyorum. Ki şu tartışmayı istiyorlar. '22 milletvekili istifa edecek, biz bunların bazılarını kabul edeceğiz, bazılarını etmeyeceğiz. Hem ara seçim yaptırmayacağız hem CHP güç kaybedecek' deyip bizim kararlılığımızı ve seçmenin bu işe inancını kırmaya çalışıyorlar. Oysaki Anayasa 78, böyle buz gibi ortada. Ağrı Dağı gibi duruyor orada böyle. Diyor ki, '30 ay geçtikten sonra boşalan milletvekillikleri için ara seçim yapılır.' Yapılabilir demiyor" dedi.

'AK PARTİ BÜYÜK EROZYONU GÖRDÜĞÜ İÇİN SEÇMENDEN KAÇIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında ara seçimle milletvekili olduğunu söyleyen Özel, "21 Haziran 2002 günü. Sayın Vecdi Gönül, Kocaeli Milletvekili AK Parti'nin. AK Parti'nin muhalefette olduğu 10 ayın 5'inci 6'ncı ayında. Genel gerekçeyi ve madde gerekçelerini de uzun uzun anlatıyor; 'Seçimden 30 ay geçti, ara seçim zorunlu. 11 bölgede milletvekili boşaldı, ara seçim zorunlu. Milletin sesini duyurması, boşlukları doldurması lazım. Bir an önce ara seçime gidilmelidir' diyor. Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu, AK Parti Kocaeli Milletvekili grubu adını ara seçim talebinde bulunuyor. Benim bir haftadır anlattığım bütün gerekçelerle. 'Anayasa buz gibi ortada' diyor. Bu ara seçim niye yapılmıyor? Çünkü Sayın Bahçeli, temmuz ayında 'Hadi bakalım 3 Kasım'da erken seçim' dedi diye yapılmıyor. ve işte o erken seçim, bu ara seçimin yapılmasını kesiyor. O yüzden ara seçim yapmak, erken seçim talebini ortadan kaldırmaz. Erken seçim yapıldığında ara seçimin takvimi durur, talebi gereksiz hale gelmiş olur. Ama bir iktidar erken seçimden kaçıyorken, anayasaya göre mutlak yapılması emredilen ara seçim turnusol kağıdıdır. Şunu gösterir. Erken seçimden kaçmanın bahanesi, 'İşimiz var, gücümüz var, millet için çalışıyoruz, millet yetkiyi bize verdi.' Millet arada bir ara karne verecek, bir ara karar verecek. Korkmuyorsan neden Kocaeli'nden rahmetli Hasan Bitmez yerine bir milletvekili gelmesin? Neden boşalan yerlerden Afyon'dan, Kastamonu'dan milletvekilleri gelip de parlamentoda görev yapmasın? Hani sen Kastamonu'da, Afyon'da, İstanbul birinci bölgede, Kocaeli'de birinci partiydin. Senin birinci parti olduğun yerlerde 'Gel millete bir daha soralım' diyoruz. Neden kaçıyorsun? Gel kazan seçimi. Gel, oyunu koruduğunu göster. AK Parti büyük erozyonu gördüğü için şu anda anayasayı ihlal pahasına seçmenden kaçmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLETTEN BİR ARA KARNE ALALIM'

Özel ara seçimle ilgili ayrıca "Biz buradayız ve çok iddialıyız. Gelin, ara seçimleri yapalım ve milletten bir ara karne alalım. Türkiye'de iki zaruret var arkadaşlar. Bir, emekliye ve ücretlilere ara zam zarurettir; yaşam için. Demokrasinin nefes alması için de ara seçim zarurettir. Ta o zaman yapılmış bir seçim. Güvensizlik oyunu almışsın. Üstüne de birçok saçmalık yapmışsın. Şimdi de milli iradeye darbe girişiminin bir yılını doldurmuşsun. Demokrasi için ara seçim, millet için ara zam şarttır. Bu iki meşru talebimizi milletimize emanet ediyorum" dedi.

'ÜMİT BAŞKANIN GÖREVE DÖNECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM'

Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin de "İzmir'deki kooperatif davasında kendinin bilirkişi raporunda adı geçiyordu. Adının geçtiği husus şu; kooperatifte bir dönem yöneticilik yapmış. 11 isimle birlikte adı geçiyor. Tahmin ediyoruz o konuda görüşüne başvurulacak. Bir kamu zararı oluşmadığına yönelik bilirkişi raporları alındı, dosyaya sunuldu. Anılan dosyada tek bir tutuklu da kalmadı. Ben Ümit Başkan'ın ifadesine başvurulduktan sonra kendisinin görevinin başına döneceğini ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'BİRKAÇ GÜN SONRASINDA RANDEVU İSTERİZ'

Özel, ara seçim gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine de "Siyasi parti genel başkanlarıyla, sayın genel başkanlarımızla toplam 13 genel başkan şimdiye kadar planlandı. Sayı daha da artabilir. Ama şu ana kadar planlanmış 13 görüşme var. Pazar günü dahi görüşmelerim var. Pazartesi günü tamamlanırsa, salı günü için isteyebiliriz ya da birkaç gün sonra ama çok geçe bırakmayı düşünmüyoruz" açıklamasında bulundu.

DERVİŞOĞLU: SEÇİMİN HER TÜRLÜSÜ İÇİN EVET OYU KULLANIRIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise "Ben en başından itibaren Türkiye'nin yönetilemediğine işaret ederek, Türkiye'nin erken genel seçime ihtiyaç duyduğu kanaatimi paylaşıyorum kamuoyuyla. Erken seçim talebinin gündeme gelmesi halinde ara seçim talebi otomatik olarak ortadan kalkıyor" diye konuştu. Dervişoğlu, ara seçim için oylama olursa oyunun ne olacağının sorulması üzerine de "Seçimin her türlüsü için evet oyu kullanırız" dedi.