Özgür Özel'den 221 Milletvekiline Teşekkür

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararına tepki gösteren önceki dönemlerde görev yapmış 221 milletvekiline teşekkür ederek, milletvekillerini yarınki grup toplantısına davet etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin doğru tarafında duran, ülkesini ve partisini tereddütsüz savunan önceki dönemlerde görev yapmış 221 milletvekilimize teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimizden programı uygun olanları yarınki grup toplantımıza davet ediyorum" ifadesini kullandı.
