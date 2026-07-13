(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Özel, ziyarette Telli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Şair ve yazar Ahmet Telli, edebiyat dünyasında bıraktığı eserler ve toplumcu şiir anlayışıyla tanınıyordu.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Ahmet Telli'nin Ailesine Taziye - Son Dakika
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