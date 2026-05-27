Özgür Özel\'den CHP Araç Açıklaması

ÖZGÜR Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezindeki araç görüntülerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı Görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu. İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur. Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir. Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın" ifadelerini kullandı.