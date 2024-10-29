CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Özel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı - Son Dakika
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