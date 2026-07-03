Özgür Özel'den Deniz Göktaş Açıklaması - Son Dakika
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Özgür Özel'den Deniz Göktaş Açıklaması

03.07.2026 19:06
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Özgür Özel, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi, demokrasi ve otokrasi arasında seçim vurgusu yaptı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir. Ama artık bir dönüm noktasındayız. ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk'ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız. 'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz… ya otokrasi ya demokrasi" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş… Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi. Ak Parti'nin kara düzeninde bir gösteri yaptı diye hakkında soruşturma açıldı. Ama kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün 'kaçma şüphesiyle' tutuklandı."

Karşımızda, kendinden olmayana nefretle muamele eden bir rejim var. Halkın rızasından vazgeçmişler, dünyadaki tüm otoriterlerin yaptığı gibi zorbalıkla milleti sindirmeye çalışıyorlar. Millette huzur da refah da bırakmadılar. Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir. Ama artık bir dönüm noktasındayız.

Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk'ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız. 'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz… ya otokrasi ya demokrasi!"

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Demokrasi, 3. Sayfa, Politika, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Deniz Göktaş Açıklaması - Son Dakika

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