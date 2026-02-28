Özgür Özel\'den Erbakan anması

(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 15. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlediği anma programında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Necmettin Erbakan'la Bülent Ecevit'in 1974'te Amerika'ya ve tüm dünyaya kafa tutarak Kıbrıs'taki mezalimi bitiren, Kıbrıs'a barış götüren, emperyalistlere karşı Türkiye'yi tek yürek yapabilen o kararlılıklarını bir kez daha hatırladık. Birisini Mücahit Erbakan, birisini Kıbrıs Fatihi yapan o kararlı duruşun, o birlikteliğin bundan sonra da siyasi görüşlerimiz ne kadar farklı olsa da bir araya geldiğimizde, el ele verdiğimizde, yumruğu bir yere vurduğumuzda nasıl başardığımızı ve tarihe iz bırakabildiğimizi hatırlatarak her ikisini de rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın 15. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

"Maalesef bugün berbat bir güne uyandık. Uyanmamızla birlikte eli kanlı İsrail'in yüz bulduğu Trump'la birlikte bu kez de İran'a saldırdığını gördük. Yapılan bu saldırılar uluslararası hukuka tamamen aykırı. Dünyanın yerleşik düzenini, Birleşmiş Milletler'in kurallarını tamamen dışlayan bir keyfilik ve bir gözü dönmüşlükten ibarettir. Bu noktada biraz önce de sivillerle ilgili endişelerimizi bugünkü bir programımda Burdur'da ifade etmiştim. Maalesef bir ilkokulun hedef alındığını ve ilkokulda kaybedilen öğrenci sayısının 80'in üzerine çıktığını biraz önce öğrendim. Bu vahşetin bir an önce durdurulması için Türkiye'deki tüm siyasi partilerin birlik, beraberlik ve kararlılık içinde davranmaları son derece önemlidir. Rahmetli Erbakan'ın, Irak Savaşı sırasında 'Önce Irak'ı ele geçirecekler, Suriye'ye yerleşecekler, İran'a saldıracaklar ki sıra Türkiye'ye gelsin' dediğini unutmamalıyız. Bugün 28 Şubat'ın yıl dönümü. Şükürler olsun ki bugün 28 Şubat'ı olumlayan, olumlayabilen kimse yok aramızda. O günlerde yapılan hatalardan ders alan ve bir daha o günlere dönülmemesini ümit ettiğimiz bir siyaset var bugün Türkiye'de. 28 Şubat'ın yıl dönümünde ve ölümünün 15. yıl dönümünde Necmettin Erbakan'ı bir kez daha rahmetle anıyorum."

"Rahmetli Erbakan'ın kulaklarımızdan hiç gitmeyen o değerlendirmesini unutmayalım"

Kendisi Irak tezkeresi sırasındaki tutumuyla da yarın bir başka anlamlı yıl dönümünü hatırlatıyor. 1 Mart'tır. 1 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Irak'ı işgal edecek olan Amerikan kuvvetlerinin Mersin Limanı'ndan Anadolu'ya çıkmasını, üst kurarak Doğu ve Güneydoğu bölgemize yerleşmelerini ve Irak'ı buradan işgal etmelerini planlayan ve bu plana uygun olarak Amerikan askerinin topraklarımıza ayak basmasına izin verilmesini isteyen bir tezkere gelmişti. O tezkere, kapalı bir oturumda Sayın Bülent Arınç'ın yönetiminde, rahmetli Deniz Baykal'ın 2 saati bulan bir konuşmasıyla, Cumhuriyet Halk Partili ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 99 milletvekilinin oylarıyla reddedilmişti. O reddediliş daha sonra Kuzey Irak'tan başlayarak tüm Irak'ı istila edecek ve Müslüman kanı akıtacak bir utancın topraklarımızdan geçerek başlamasına engel olmuştu. Bugün İran'a yapılan saldırıya o gün 1 Mart tezkeresine karşı çıkan kararlılıkla yaklaşmak gerekir. Rahmetli Erbakan'ın kulaklarımızdan hiç gitmeyen o değerlendirmesini unutmayalım. 'Eğer bu tezkereye evet derseniz bir Müslüman çocuğun kanı akarsa, yıllarca secdeden alnınızı ayırmasanız günahlarınızdan kurtulamazsınız' demişti. Bugün de aynı mesele bu sefer İran'la ilgilidir.

"Adına 'barış' dediği bir işgal masası kurdu"

Ben buradan bu dostluk masasından, bu muhabbet masasından, bu iftardan hem İran konusunda son derece kararlı olacak bir siyasi birlikteliğe ihtiyacımız olduğunu hükümetimize hatırlatarak hem de Trump'ın 'Gazze'yi gördüm. Çok beğendim. Orada Filistinlilerin işi yok. Onları etraftaki Müslüman ülkelere süpüreceğim. Oraya oteller, kumarhaneler inşa edeceğim. Önünde de doğal gaz, hidrokarbon varmış. Orayı istiyorum' dediğini unutmadık diyorum. Şimdi adına 'barış' dediği bir işgal masası kurdu. O masaya davet edilen ülkelerden maalesef kabul edenler arasında Türkiye de vardı. Ama kabul edildiğinde o masada Filistin'in olmamasını 'İsrail de yok' diye açıklıyorlardı. Şimdi bir oldu bitti ile İsrail'i de o masaya oturttular. Filistin'in olmadığı, İsrail'in olduğu, adında barış, öz niyetinde Filistin'i, Gazze'yi işgal olan o masadan da bir an önce Türkiye'nin kalkması gerektiğini temenni ediyor ve bu çağrımızı bir kez daha yeniliyorum.

"Biz son el sıkıştığımızda Kıbrıs'ı kurtardık"

Sözlerimi sonlandırırken geçtiğimiz günlerde Sayın Fatih Erbakan beni uğurlarken 'El ele sıkışır mısınız? Bir fotoğraf çekelim' dedi gazeteci. Ben de demiştim ki biz son el sıkıştığımızda Kıbrıs'ı kurtardık. Biraz önce hazırlanan videolarda rahmetli Necmettin Erbakan'la Bülent Ecevit'in 1974'te Amerika'ya ve tüm dünyaya kafa tutarak Kıbrıs'taki mezalimi bitiren, Kıbrıs'a barış götüren, emperyalistlere karşı Türkiye'yi tek yürek yapabilen o kararlılıklarını bir kez daha hatırladık. Birisini Mücahit Erbakan, birisini Kıbrıs Fatihi yapan o kararlı duruşun, o birlikteliğin bundan sonra da siyasi görüşlerimiz ne kadar farklı olsa da bir araya geldiğimizde, el ele verdiğimizde, yumruğu bir yere vurduğumuzda nasıl başardığımızı ve tarihe iz bırakabildiğimizi hatırlatarak her ikisini de rahmetle, minnetle anıyorum. Bu kıymetli gece için bir kez daha, bu iftar sofrası için teşekkür ederken Necmettin Erbakan Hocamızı ölümünün 15'inci, doğumunun 100. yılında rahmetle anıyorum."