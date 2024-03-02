CHP lideri Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a çağrı: Murat Kurum\'u adaylıktan çek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Osmangazi'de; AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un "Gazze'den Somali'ye tüm dünya mazlumları, 31 Mart seçimlerini umutla bekliyor" ifadesine tepki gösterdi. Özel, "Bugün son gün, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum: Murat Kurum'u çek, İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster. Daha inandırıcı olursun, daha dürüst bir adayın olur, daha samimi bir adayın olur" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından ilçe başkanlığı önünde şu açıklamayı yaptı: "İl başkanımız, ilçe yöneticilerimiz, büyükşehir belediye başkan adayımız, Osmangazi Belediye Başkan Adayımızla, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın kıymetli yöneticileriyle hem Osmangazi ve Bursa Büyükşehir seçimlerini değerlendirdik hem de yenilenen, buraya taşınan Osmangazi ilçe binamızı gezme imkanımız oldu. Ben CHP'nin il binalarının görünür olmasını, ilçe binalarının görünür olmasını ve partimize layık olmasını çok önemsiyorum. Bütün Bursalıları, Osmangazi'deki herkesi CHP'nin Osmangazi'deki baba evine, bir çayımızı içmeye davet ediyorum. Tarif nasıl, adres nasıl derseniz dünyanın öbür ucundan tarif etsek elinizle koymuş gibi bulursunuz. Bursa'da Ulu Cami'nin tam karşısında CHP'nin ilçe başkanlığı.

"İSTANBUL'UN FELAKETİ OLUR"

Dün Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinin sonucunu Gazzelilerin beklediğini, Filistinlilerin beklediğini, Batı Şeria'nın beklediğini, 31 Mart seçim sonuçlarında Gazze'nin umutlanacağını söyleyip, kendisi kazanırsa Gazze'ye insani yardımda bulunacağını, bu yüzden Filistinli çocuklar için 31 Mart seçiminin önemli olduğunu söylemiş. Bir tarafı utanmazlık, bir tarafı riyakarlık, bir tarafı sahtekarlık, bu kadar ucuz siyaset olmaz, olmaz olsun. Bir kez daha gördüm ki, bu Murat Kurum İliç felaketinin müsebbibi ya, olamayacak ama Allah göstermesin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa İstanbul'un felaketi olur. Böyle bir zihniyet olmaz. Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Gazze'deki çocuklara yardım yapamadık, mahcup olduk.' Türkiye'nin, bütün belediyelerimizin, Kızılay, AFAD'ın tırları Refah Sınır Kapısı'nda duruyor, bu hükümet, bu Recep Tayyip Erdoğan bu kadar İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmiş olmasına rağmen Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinli çocuklara yardım ulaştırmayı başaramıyor.

"AKP'NİN KAZANMASI GEREKİYORSA VAY BİZİM HALİMİZE"

Murat Kurum'dan daha seviyesiz, daha siyasetin acemisi, insanların aklını hafife alan bir belediye başkan adayı görmedim. Gazze, Filistin'deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart'ta belediyeyi AKP'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize. Vay Filistin'in haline. Yazıklar olsun Murat Kurum'a, Recep Tayyip Erdoğan'a. Geçen seçimlerde de 'Oyu Binali Bey'e mi vereceksiniz, Sisi'ye mi vereceksiniz' diyordu. O gün Sisi ile düşmandı, Ekrem Bey'e Sisi diyordu. Daha 1 ay olmadı, gitti Sisi'nin elini sıktı, yüzünü öptü, kardeşine sarılır gibi sarıldı. Şimdi soralım, kim Sisi, Sisi nerede? Şimdi Sisi kim oldu?

"ERDOĞAN'IN YERİNDE OLSAM BU ADAYI ÇEKER ALIRIM"

Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yerel seçimlerde verebilecek hiçbir şeyi olmamasının kanıtı İstanbul'daki adayının Murat Kurum olmasıdır. Sen İstanbul'a Murat Kurum'u layık görüyorsan, Murat Kurum da '31'inde kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım yapacağız' diyorsa, daha bundan sonra söyleyecek bir şey yoktur. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, buradan sonra, bugün son gün adayı çekmek için son gün. Ben bu adayı Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam çeker alırım. Murat Kurum orada duracağına oraya bir tane Pinokyo koysa Murat Kurum'dan daha inandırıcıdır. Bugün son gün, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum: Murat Kurum'u çek, İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster. Daha inandırıcı olursun, daha dürüst bir adayın olur, daha samimi bir adayın olur."