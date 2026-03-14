Özgür Özel'den Günel'in Gözaltına Alınmasına Tepki
Özgür Özel'den Günel'in Gözaltına Alınmasına Tepki

14.03.2026 23:05
CHP lideri Özgür Özel, Ömer Günel'in gözaltını siyasi bir hamle olarak nitelendirdi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı iftar programı sonrası yaptığı açıklamada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasının siyasi olduğunu savunarak, "Bu süreç Aydın Büyükşehir'in AKP'ye geçmesinin transfer ücreti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Yemeğini kendisi alarak, vatandaşların arasına oturan Özel, iftar çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayramı Manisa'da geçireceğini belirten Özel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in gözaltına alınmasına ilişkin soruya, "Kuşadası Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Ömer Başkan niye Kuşadası'nda, Aydın'da değil de İstanbul'da gözaltındı? O şehrin seçilmiş, o şehre hizmet eden belediye başkanı bir telefonla çağrılabilecekken ne için sabah operasyonlarıyla gözaltına alınıyor?" diye cevap verdi.

Konuşmasının bir bölümünde Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına da değinen Özel, yargılanmanın daha önce de söylediği gibi tutuksuz yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğu zaman Bülent Arınç'ın kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Özel, "Ben seçildiğimde Bülent Arınç ziyarete geldi. Kötü günlerimizde hem kendisi hem oğlu bizi yalnız bırakmadı. Ramazan'da geçen hafta buradaki iftarına davet etmişti, icabet edemeyince bir iadeyi ziyaret hem de bir Ramazan tebriğine gittim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ömer Günel, Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
