Özgür Özel'den Lazkiye'deki Alevi çatışmalarına tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'nin Lazkiye kentinde Alevi sivilleri hedef alan çatışmalara ilişkin, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşerek bilgi istediğini belirterek, "Hassasiyetimizi ve rahatsızlığımızı ilettim. Alevilerin korunması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde Alevi sivilleri hedef alan çatışmalara ilişkin 10 kişilik bir parti heyetini Hatay'a görevlendirdiğini, heyetin Suriye sınırının sıfır noktasında konuyla ilgili basın açıklaması yapacağını belirtti. Özel, şunları kaydetti:

"MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı aradım ve bilgi istedim. Hassasiyetimizi ve rahatsızlığımızı ilettim. Orada bir Alevi katliamı varmış gibi bir durumun Suriye'ye de Türkiye'ye de çok zarar vereceğini konuştuk. Bu durumdan duyduğumuz rahatsızlığı ve Alevilerin korunması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. O da sivillere hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarı yaptıklarını anlattı. Görüşmemizin tek gündemi buydu."