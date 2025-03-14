(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil Malay ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Manisa Barosu'na Ziyaret - Son Dakika
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