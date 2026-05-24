Özgür Özel'den Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den Sert Tepki

24.05.2026 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partilerine yönelik saldırılara karşı sert açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesinin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara sert tepki gösterdi. Özel, "Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum" derken, "CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri, Genel Merkez'e müdahalede bulundu.

Müdahalenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkez binası bahçesinde açıklama yaptı.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE TESLİM OLMAK YAKIŞMIYOR"

Özel, şöyle konuştu:

"Canım arkadaşlarım, canım partililerim, çok değerli dostlar 14 Mayıs 2023 ve 28 Mayıs 2023 gününden beri ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Bize yenilgi yakışmıyor. Bize kaybetmek yakışmıyor. Atatürk'ün partisine teslim olmak yakışmıyor. Atatürk'ün partisini teslim almak isteyenlerle, Atatürk'ün partisini teslim etmek isteyenlerin ittifakına isyan ediyorum. Ben de, Ekrem Başkan da, 'değişim' diye yola çıkan burada gördüğünüz her bir partinin neferi de, ilk gün yola çıkamamışsa da değişimin samimiyetini, mücadelesini ve başarısını görüp ona katılan herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor. Birileri de kendine yakışanı yapıyor."

Bu baba ocağına, Atatürk'ün evine, hepimizin baba ocağına, ana kucağına bugün sabahın 7'sinde biz onlara 'en kısa sürede kurultay ilan edin bu sorun bitsin' deyip 'öğlen 12.00'de bunu konuşalım' demişken sabahın 7'sinde arkalarına Ankara'da ne kadar kriminal tip varsa onları takıp baba ocağının kapısına dayananlar da kendine yakışanı yaptı. 80 yaşında bastonu ile burada direnen de 16 yaşında halkçı liseli genç de kendine yakışanı yaptı.

"SİZİN GİBİ HER YENİLGİDEN SONRA BUNU KABUL MÜ EDECEKTİK?"

Yapmayın dedik, 'partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın' dedik. Dinletemedik. Yalancıları, iftiracıları arabalarıyla mahkeme mahkeme gezdirdiler. Butlan kovaladılar. Delegenin vermediği yetkiyi AK Parti'nin hakiminden dilendiler. Bundan sonra eğriye eğri, doğruya doğru. Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Sizin gibi her yenilgiden sonra bunu kabul mü edecektik, teslim mi olacaktık?

"BU PARTİNİN EVLATLARINA GAZ SIKTIRIP, COP VURDURANLARA YAZIKLAR OLSUN"

Devletin polisini, milletin evlatlarını baba ocağına yığanlara, baba ocağına polis ile girenlere, bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp cop vurduranlara yazıklar olsun. Daha önce de söyledim ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa. Kardeşim biz zaten bu seçimi kazanmayı, bu partiyi birinci parti yapmayı, burada oturarak yapmadık ki sokakta yaptık, meydanda yaptık. İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum, CHP bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Yürüyor muyuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancıları, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar, yürüyelim arkadaşlar."

"BABA OCAĞINA BİR DAHA KİMSENİN EL UZATAMAYACAĞI ŞEKİLDE GERİ ALINMAK ÜZERE ÇIKIYORUZ"

Bir basın mensubunun, "Ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise Özel, "Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz herkes kendisine yakışanı yapıyor. Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüm ancak baba ocağına bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz. Buraya bir daha geldiğimizde bir daha ne bu iktidar ne de bu iktidarın iş birlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler" şeklinde karşılık verdi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:58
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
Özgür Özel tahliye tebligatını yırttı attı: Bunun için yıktılar baba ocağını
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 17:49:04. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.