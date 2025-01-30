Özgür Özel'den Suat Toktaş Tutuklamasına Tepki

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(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına ilişkin, "İktidar, kendinden olmayan herkese açıkça düşman hukuku uyguluyor. Son olarak Sn. Suat Toktaş'ı gazetecilik yaptığı için tutuklamak sadece basın özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da açık bir saldırıdır. Bu hukuksuzluk, sadece gazetecileri değil, tüm toplumu cezalandırma girişimidir, özgür basını sindirme planının bir parçasıdır" dedi.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanıp, Gazeteci Barış Pehlivan ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz'un adli kontrolle serbest bırakılmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Özel, şu ifadelere yer verdi:

"İktidar, kendinden olmayan herkese açıkça düşman hukuku uyguluyor. Son olarak Sayın Suat Toktaş'ı gazetecilik yaptığı için tutuklamak sadece basın özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da açık bir saldırıdır. Bu hukuksuzluk, sadece gazetecileri değil, tüm toplumu cezalandırma girişimidir, özgür basını sindirme planının bir parçasıdır. Ancak ne biz sineceğiz ne de halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunanlar bu baskılara boyun eğecek. İktidar Türkiye'yi hukukun katledilişine, adaletin yok sayılmasına, keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor. Ama bu demokrasi dışı uygulamalara alışmayacağız, bu karanlık düzeni ifşa edeceğiz ve direneceğiz. Demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti savunan herkes, bu karanlığa karşı omuz omuza mücadele edecek. Bu düzeni değiştirmek için, hukuk devleti için, özgür bir toplum için Tek çare değişimdir! Tek çare sandıktır! Herkes bilsin ki: Biz susmayacağız, Türkiye susmayacak!"