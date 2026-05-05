Özgür Özel'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

05.05.2026 18:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terörsüz Türkiye için PKK'nın silah bırakmasını ve demokratikleşmeyi savundu.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "PKK'nın silah bırakması, demokratikleşme adımlarının atılması, altına hep birlikte imza attığımız raporun altıncı ve yedinci kısımları bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. Attığımız her adımı kararlılıkla atarız. Attığımız her adımda önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ondan sonra partimizi, ondan sonra kendimizi düşünürüz. Kimse bizi bugünkü iktidarın çıkarcılığıyla karıştırmasın. Durduğumuz yer bellidir. Bu parti iktidara yürüyor. İktidara hazırız. Her sorumluluğu almaya hazırız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Terörsüz ve Demokratik Türkiye konusunu açıkça söyleyeyim. Terörsüz Türkiye, PKK'nın silah bırakması, demokratikleşme adımlarının atılması, altına hep birlikte imza attığımız raporun altıncı ve yedinci kısımları bu mesele bir rekabet alanı değildir. Bir husumet alanı olamaz. Bir muhalefet alanı olarak da görmüyoruz. Bu mesele hepimiz için tarihi bir sorumluluk alanıdır. O yüzden CHP olarak hem katıldığımız komisyon, altına imzamızı koyduğumuz hem barışı hem demokrasiyi savunan, hem AİHM kararlarını, AYM kararlarını, demokratikleşmeyi, yargı ile ilgili sorunları çözen, hem PKK'yı silahsızlandıran, Türkiye'de içerideki sorunu bitiren, Türkiye, Suriye, İran, Irak, bütün Kürtler için ülkelerinde, ülkelerinin birlik ve beraberliği içinde en eşit şekilde yaşayacakları bir yarın için inisiyatif koyan yaklaşımımızı bir kez daha teyit ediyoruz, altına bir kez daha imzamızı atıyoruz."

"İktidara hazırız. Her sorumluluğu almaya hazırız"

Biz hem Türkiye'nin komşuları ile ilişkilerini hem dünya ile ilişkilerini hem de Türkiye'nin iç cephesinin en kuvvetli olması gerektiği zamanda durması gerektiği yeri bilen bir partiyiz. Kimse kusura bakmasın, öyle ne pazarlıkla kurulduk ne ayrılıkla kurulduk. Ne bir avukat bürosunda rezidans tepelerinde kurulduk, 'Gömlek çıkardık' deyip de geçmişimizi inkar ettik, ne de o gün için efendim 'Biz Amerikancıyız, her sözü verdik, bilmem ne yaparız' diyerek Oval Ofislerde verdiğimiz taahhütlerle gelip burada 1 Mart tezkeresinde rezillikler yaşadık. Attığımız her adımı kararlılıkla atarız. Attığımız her adımda önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ondan sonra partimizi, ondan sonra kendimizi düşünürüz. Kimse bizi bugünkü iktidarın çıkarcılığıyla karıştırmasın. Durduğumuz yer bellidir. Bu parti iktidara yürüyor. İktidara hazırız. Her sorumluluğu almaya hazırız."

Özel'in bu konuşması, toplantı salonundaki milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

