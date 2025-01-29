Özgür Özel\'den Yangında Kaybedilen Aileye Taziye Ziyareti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocuklarını ve torunlarını kaybeden Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında çocukları Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ile torunları Atlas Kaan Tokcan ve Kemal Tokcan'ı kaybeden Murad Tokcan ve ailesini ziyaret ederek, taziyelerini bildirdi.