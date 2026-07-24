Özgür Özel'den Yeni Parti Açıklaması

CHP'den ayrılan Özgür Özel, 91 milletvekilinin imzalarıyla İçişleri Bakanlığına Yeni Parti'nin kuruluş evrakının sunulduğunu söyledi.

Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığına verilmesinin ardından Özel ve beraberindeki milletvekilleri, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kıldı. Özel, namazın ardından cami avlusunda açıklamalarda bulundu.

Özel, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul ve İzmir'in işgalinin ardından Samsun'a çıktığını, kurtuluşu ve kuruluşu örgütlemek üzere geldiği Anadolu'daki yürüyüşünün sonunda 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı kıldığını, ardından 1. TBMM'ye gittiğini anımsattı.

"Her zaman olduğu gibi Atatürk'ün ilerlediği yoldan ilerlediklerini" belirten Özel, 24 Temmuz tarihinin ayrıca Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü olduğunu dile getirdi.

Lozan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi olduğunu vurgulayan Özel, "Ne Lozan'dan ne Misak-ı Milli sınırlarından ne Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünden ne partimizin ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden bir adım, bir santim başka bir yerde değiliz." diye konuştu.

Kendileri için tüm hukuki yolların tıkandığını, siyasi mücadelenin imkansızlaştırıldığını söyleyen Özel, parti içinden ve sokaklardan davet üzerine bir yola çıktıklarını aktardı. Özel, "Bugün biraz önce arkadaşlarımız, İçişleri Bakanlığına 91 milletvekili arkadaşımızın imzalarıyla gerekli belgeleri sundular ve Yeni Parti'nin kuruluş evrakını teslim edip, partinin siyasi faaliyetlerine başlayacağını tespit eden alındı belgesini aldılar." dedi.

Evrakta imzası bulunan milletvekillerinin kurucular kurulu üyesi olduğunu belirten Özel, bu milletvekilleriyle daha sonra Anadolu Kulübü'ne gideceklerini, kulübün ilk kurucuları ve yöneticilerinin CHP'nin milletvekilleri ve bakanları olduğunu belirtti.

Burada ilk toplantılarını yapacaklarını dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Anadolu Kulübü'nde kurucular kuruluyla ilk toplantımızı yapmak, kurucular kurulumuzun genel başkanımızı belirlemesini sağlamak, ardından da partimizin yönetim organlarını belirlemek üzere Anadolu Kulübü'nde ilk toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bir süredir yapılan teknik hazırlıklar bugün sabahtan itibaren İçişleri Bakanlığı'nda, Yargıtay'da Meclis nezdinde planlanan, hazırlanan şekliyle devam etmektedir. Günün sonunda Yeni Parti'yi, partinin parti meclisini, genel başkanını bildirmiş ve partimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubunun kurulduğunu bildirmiş ve partimizin kurulduğu gün ana muhalefet partisi olduğunu ilan etmiş olacağız. Partimiz ana muhalefet partisi olarak önümüzdeki süreçte bir süre, ilk seçime kadar görev yapacak. Yeni Parti ilk kez ve son kez ana muhalefet partisi olarak bütçe çalışmalarına katılacak."

Yeni Parti'nin muhalefette bütçe çalışmalarına katıldığı ilk ve tek yılı yaşayacaklarını ifade eden Özel, ardından "Allah'ın izni, milletin takdiriyle" iktidarı kuracaklarını söyledi.

Özgür Özel, "Yol arkadaşlarımız aziz milletimizdir. Yolumuz iktidar yoludur. Pusulamızın gösterdiği yön iktidardır. Bundan sonra durmadan ve yorulmadan iktidara kadar yürüyelim arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Özel, namazın ardından açıklama yapacağı alana gelirken bazı kişilerce protesto edildi. Kısa süreli arbedenin ardından Özel'e tepki gösteren kişiler, güvenlik güçleri ve çevredekilerce alandan uzaklaştırıldı.