Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika
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Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

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CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak toplumun kutuplaştırıldığını vurguladı.

05.05.2025 15:26
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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, CHP lideri Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak, "Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor" dedi.

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partililer ile il binasında bir araya gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma töreninin çıkışında saldırıya uğramasına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Özdemir, "Acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı; milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır" diye konuştu.

"Yaşananlar tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur"

"Bu saldırının hedefi, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur" diyen Özdemir, "Ama aynı zamanda, bu saldırı, ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin, insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta 'ya bendensin ya düşmansın' diyen bir dilin, toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak, bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor" sözlerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bilal Özdemir, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika

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