Özgür Özel'e Soruşturma Açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mitingindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, söz konusu açıklamaları, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında değerlendiren Başsavcılık, Özel hakkında soruşturma açtı.
