Özgür Özel, Eczacılık Günü'nü Kutladı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mesleği icra etmenin her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemde, büyük bir özveriyle sağlığımız için emek veren tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma programı öncesinde eczacı vatandaşlarla bir araya geldiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Her birine çok teşekkür ediyorum. Mesleği icra etmenin her geçen gün daha da zorlaştığı bir dönemde, büyük bir özveriyle sağlığımız için emek veren tüm meslektaşlarımın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutluyorum" dedi.