Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına İnat İlerleyecek - Son Dakika
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Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığına İnat İlerleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşananlar hakkında konuştu. İmamoğlu'na yapılan yargı tacizine karşı dayanışma gösterildiğini belirten Özel, bu durumu dünya siyaseti açısından önemli bir halk hareketi olarak tanımladı.

23.03.2025 14:44  Güncelleme: 16:12
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandıktan sonra, " Ekrem İmamoğlu, şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. Onu, Silivri'ye doğru ittirenlere inat, millet onu Çankaya Köşkü'ne yakınlaştırmaktadır" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de oyunu kullandı. Daha sonra İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Biraz önce kullandığımız oy, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, belki dünya siyaset tarihinin en paradoksal, en birbiriyle çelişen işidir. Çünkü biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyecekken, adayımıza yapılan yargı tacizlerinin en üst noktasına çıkıp, tam da bugüne kendisinin tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı. Adeta İtalyan mafya yöntemleriyle 'sen bana karşı aday olursan, ben seni o gün tutuklatırım' denmiştir. Buna karşı CHP'nin sadece üyeleriyle değil, dayanışma sandığı diyerek yaptığı çağrıya, bugün bütün İstanbul'da üye sayımızın 10 katı kadar dayanışma oyları tüm sandıklardan taşmaktadır. Tüm Türkiye'de dayanışma sandıkları, üye sayımızın 10-15 katı ilgi görmektedir.

"Bu, Türkiye siyasi tarihi kadar, dünya siyaseti açısından da inanılmaz önemli bir halk hareketidir"

Millet, cumhurbaşkanına rakip olacak cumhurbaşkanı adayına, geleceğin cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimini bugün, iki elindeki bastonuyla, engelli aracıyla, 104 yaşında sandık başına gelerek, karnındaki bebeğiyle gelerek cumhurbaşkanı adayı belirleme özgürlüğünü elinden yargı ve baskıyla alınmasına adeta bir darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarından püskürtmektedir. Bu, Türkiye siyasi tarihi kadar, dünya siyaseti açısından inanılmaz önemli bir halk hareketidir.

Ekrem İmamoğlu, şu anda cezaevi yolundadır ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. Onu, Silivri'ye doğru ittirenlere inat, millet onu Çankaya Köşkü'ne yakınlaştırmaktadır. Anlaşılan, 10 milyonun üzerinde bir dayanışma oyu, Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesenlere karşı ona bambaşka bir yol açacaktır."

Kaynak: ANKA

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