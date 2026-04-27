Özgür Özel: Eninde Sonunda İmamoğlu Cumhurbaşkanı Olacak

27.04.2026 03:41
CHP lideri Özgür Özel, Sakarya mitinginde emekli maaşı, asgari ücret ve vergi adaletsizliğini eleştirerek erken seçim çağrısı yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Emekli maaşının 20 bin TL, asgari ücretin 28 bin TL olduğunu belirten Özel, 'Bu iktidar durdukça kötüye gideceğiz' dedi. Vergi sistemini eleştiren Özel, 'CHP gelecek, vergiyi tepetaklak edecek' ifadesini kullandı.

Özel, erken seçim talebini yineleyerek, 'AKP'den bir tek şey istiyoruz, seçim sandığını istiyoruz' dedi. CHP iktidarında en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılacağını vaat etti. Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı sürecine değinen Özel, 'Eninde sonunda Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana muhalefetle görüşme açıklamasına tepki gösteren Özel, 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşman hukuku uygulayan kimseyle oturup konuşmam' dedi. Seçim sandığına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Özel, 'Atatürk'ten emanet sandığı kimseye kaptıracak mıyız?' diye sordu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
