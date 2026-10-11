Özgür Özel, ev hapsindeki gazeteciler ile tutuklu gazetecilerin ailelerini aradı - Son Dakika
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Özgür Özel, ev hapsindeki gazeteciler ile tutuklu gazetecilerin ailelerini aradı

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Özgür Özel, ev hapsindeki gazeteciler ile tutuklu gazetecilerin ailelerini aradı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsindeki gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile tutuklu gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın aileleriyle telefonla görüştü. Özel, görüşmelerde geçmiş olsun ve dayanışma dileklerini iletti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsindeki gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile tutuklu gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın aileleriyle telefonla görüştü. Özel, görüşmelerde geçmiş olsun ve dayanışma dileklerini iletti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsinde bulunan gazeteciler ve tutuklu gazetecilerin aileleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

YENİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Özel, gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ile görüşerek durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Özel, tutuklu gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın aileleriyle yaptığı görüşmelerde de geçmiş olsun ve dayanışma dileklerini paylaştı.

Kaynak: ANKA
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