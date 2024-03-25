CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genç seçmenlere çağrıda bulundu

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: ÜNAL AYDIN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis Halk Buluşması programının ardından Gaziantep'e geçerken ANKA Haber Ajansı mikrofonlarından genç seçmene çağrıda bulundu. Özel, "Onlara şöyle sesleniyorum: Enseyi karartmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkeyi Atatürk bana emanet etmedi. Askerdi ama orduya bile emanet etmedi, gençlere emanet etti. Emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Bu ülkeyi Atatürk'ün istediği gibi gelişmiş bir ülke yapacağız. Gençlerimizin istediği gibi özgür ve mutlu bir ülke haline getireceğiz. Bunun yolu demokrasiye sahip çıkmaktır. Dünyanın bütün diktatörleri, bütün kötü adamları, bütün kötü yöneticileri gençleri yıldırıp sandıktan uzaklaştırmaya çalıştılar. Sonra istediklerini yaparlar o ülkeye. Gençler sandığa sahip çıkarsa -ki gençlerin yüzde 80'i artık bu iktidar değişsin istiyor- o zaman her şeyi değiştirebiliriz. Gençler sandığa sahip çıkarlarsa kendi geleceklerine sahip çıkmış olacaklar." dedi.
"PROPAGANDA YASAKLARI BAŞLADIĞINDA MANİSA'DA OLACAĞIM"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis Halk Buluşması programını tamamlamasının ardından Gaziantep Halk Buluşması programı için yola çıktı. Seçim otobüsünde ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Özel, seçim gününe kadar olan programını "Bugün İstanbul'a dönüyoruz. Yarın Balıkesir'in, miting yapmadığımız -üç büyük ilçesinde- Edremit, Bigadiç ve Bandırma'da miting yapacağız. Ardından ertesi gün İstanbul programım var. İstanbul'da ilçelerde olacağım, ilçe mitingleri yapacağım. Ardından Edirne ve Kırklareli'nde gündüz ve gece mitingleriyle bir kez daha Trakya'da çalışacağız. Cuma günü sabah İstanbul'da bir televizyon programına katıldıktan sonra memleketim Manisa'da iki büyük ilçemizde mitingler yapıp iftarda İzmir'de Kemalpaşa'da olacağım. Cumartesi günü de İzmir'de ve Manisa'dayım, halkı selamlayacağız. Yasaklar başladığında Manisa'da olacağım. Pazar günü oyumu Manisa'da kullanacağım, Ankara'da seçim sonuçlarını takip edeceğim."şeklinde özetledi.
"SANDIĞA ÇAĞRI NOKTASINDA EN ÖNEMLİ ÇAĞRIM GENÇLERE"
Genel Başkan Özel, genç seçmenlere çağrıda bulundu. Heyecanlı ve zorlu bir seçim dönemi olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:
"Ama bir yandan da şöyle bir güzellik var, Kilis bizim normal takvimimizde yoktu. Son hafta yaptığımız son ölçümlerde Kilis'teki adayımızın başa baş yarıştığı bir noktadaydık. Bir program koyduk. Yağmura rağmen Kilisliler ilgi gösterdiler. Biz de yağmur altında herhalde bir yarım saatten fazla konuştuk. Bir şehre yağmurla gelmek Anadolu'da çok olumlu algılanan bir şey. Rahmet yağıyor, bereket yağıyor... 'Ümit ediyoruz haftaya pazar da oylar sandığa yağmur gibi yağar' dedik ve Kilis'ten ayrıldık. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz seçim otobüsümüzle. Toplumun tüm kesimlerine 'Sesinizi duyurun' diyoruz. Emeklileri çağırıyoruz, çftçileri çağırıyoruz. Geçim sıkıntısı çekenleri çağırıyoruz, işçileri çağırıyoruz. Ama sandığa çağrı noktasında benim en önemli çağrım gençlere. Gençler, 14 ve 28 Mayıs'ta büyük bir hayal kırıklığı, ümitsizlik, kırgınlık yaşadılar. Çünkü onlar özgürlük istiyorlar. Oysa ülkeyi 22 yıldır yönetenler ülkedeki özgürlükleri kısıtlıyorlar. Gençler konsere gitmek istiyor, konserler yasaklanıyor. Festivallere gitmek istiyorlar, festivaller yasaklanıyor. En çok kullandıkları platformlar yasaklanıyor. Üniversitelerine kayyumlar atanıyor. Ne giyeceklerine ne yiyeceklerine karışıldığı ortamlar, olur olmaz yaklaşımlarla gençler her geçen gün biraz daha endişeleniyorlar.
"GENÇLER VALİZLERİ KAFADA TOPLAMIŞ. VALİZLERİN GERÇEKTEN TOPLANMASI 15 DAKİKA İŞ"
Gençlerin yurt dışı ile ilgili hayaller kurduklarına işaret Özel, şöyle konuştu:
'Beka sorunu... Dış güçler gelecek. Türkiye'yi de hesap yapıyorlar. Türkiye ile ilgili hayal kuruyorlar. Türkiye'yi işgal edecekler' diye söylüyorlar. Esas beka sorunu; dış güçlerin buraya gelip burada hesap yapması, bu topraklarla ilgili hayal kurması değil, bizim dört gencimizden üçü o dış güçler dediğimiz ülkelerde hayal kuruyor. Gençler valizleri kafada toplamış. Valizlerin gerçekten toplanması 15 dakika iş. Ama kafada toplandıysa çok tehlikeli. O yüzden bizim gençleri bu ülkede tutmamız -elbette isteyen gider. Biz vize serbestisi getireceğiz. Biz Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) soktuğumuzda gençlerimiz dünyanın her yerine, özellikle Avrupa'ya vizesiz gidecekler. İstedikleri gibi gezecekler. Türkiye'ye gezer gibi bütün Avrupa ülkelerini gerçekler. Okumaya gidecekler. Kısa süre çalışmaya gidecekler. Ama tamamen gitmek, 'Gerekirse orada garson olurum ama ben buradan kurtulmak istiyorum' yaklaşımlarına karşı biz gençlere ümit vermek istiyoruz.
"GENÇLER SANDIĞA SAHİP ÇIKARSA O ZAMAN HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ"
Özgür Özel, "Onlara şöyle seslenmek istiyorum." diyerek şunları kaydetti:
"Enseyi karartmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülkeyi Atatürk bana emanet etmedi, partinin genel başkanına. Askerdi ama orduya bile emanet etmedi, gençlere emanet etti. Emanete hep birlikte sahip çıkacağız. Bu ülkeyi Atatürk'ün istediği gibi gelişmiş bir ülke yapacağız. Gençlerimizin istediği gibi özgür ve mutlu bir ülke haline getireceğiz. Bunun yolu demokrasiye sahip çıkmaktır. Dünyanın bütün diktatörleri, bütün kötü adamları, bütün kötü yöneticileri; gençleri yıldırıp sandıktan uzaklaştırmaya çalıştılar. Sonra istediklerini yaparlar o ülkeye. Gençler sandığa sahip çıkarsa, ki gençlerin yüzde 80'i artık bu iktidar değişsin istiyor, o zaman her şeyi değiştirebiliriz. Gençler sandığa sahip çıkarlarsa kendi geleceklerine sahip çıkmış olacaklar."
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