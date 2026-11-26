Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, " Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşımızın taraftarlarının Gürcistan kolluk kuvvetlerince gözaltına alınması kabul edilemez. Filistin halkıyla dayanışma göstermek, zulme karşı ses yükseltmek suç değildir, aksine insanlığın gereğidir." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Filistin'e destek pankartı açan Beşiktaşımızın taraftarlarının Gürcistan kolluk kuvvetlerince gözaltına alınması kabul edilemez. Filistin halkıyla dayanışma göstermek, zulme karşı ses yükseltmek suç değildir, aksine insanlığın gereğidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir vatandaşımızın böyle bir muameleye maruz kalmasını içimize sindiremeyiz. Yetkili makamları, gözaltına alınan vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılması ve bu hukuksuz müdahalenin sorumlularından hesap sorulması için gerekli diplomatik girişimlerde bulunmaya ve kararlı bir tutum sergilemeye çağırıyorum. Beşiktaş camiamızın ve taraftarlarımızın yanındayız."