Özgür Özel Hatay'da Deprem Şehitlerini Ziyaret Etti

04.02.2026 14:48  Güncelleme: 15:04
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla geldiği Hatay’da Defne Belediyesi’ni ve Narlıca Deprem Şehitliği’ni ziyaret etti. Belediyede Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ile bir araya gelen Özel, şehitlikte depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Ünal AYDIN

(HATAY) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla geldiği Hatay'da Defne Belediyesi'ni ve Narlıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Belediyede Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ile bir araya gelen Özel, şehitlikte depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı deprem ziyaretlerine Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ın ardından Hatay ile devam ediyor. Özel'in bugün Hatay'da ilk durağı CHP'li Defne Belediyesi oldu. Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, CHP Lideri Özel'i makamında ağırladı.

Ziyarette Özel'e; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bölge milletvekilleri eşlik etti.

Özel, belediye ziyaretinin ardından Antakya ilçesinde bulunan Narlıca Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakan Özel, ardından İlke Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin aileleriyle konuştu.

"Hala 6 Şubat'ı yaşıyoruz"

Ailesinden ölen kişilerin bedenlerine üç yıl geçmesine rağmen ulaşamadıklarını söyleyen depremzede seslerini duyurmak istediğini söyledi. Depremzede vatandaşlar daha önce Meclis'e kadar geldiklerini, içeri alınmadıklarını, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'nın kendilerini kapıda karşıladığını belirten depremzedeler, apartmanda hayatın kaybeden sekizi çocuk 28 kişinin bedenine ulaşılamadığını söyledi. "Hala 6 Şubat'ı yaşıyoruz" diye sözlerine devam eden depremzede, "Üç yıl oldu yaşamıyoruz biz şu anda. Biz evlatlarımızın bulunmasını istiyoruz" dedi.

"Hakkımı helal etmeyeceğim"

Sorumlulara hakkını helal etmediğini belirten depremzede vatandaş şöyle konuştu:

"Sorumlu kişilere hiç hakkımı helal etmeyeceğim. Aramadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı. Hiçbir sonuç yok."

"Komisyon kurulması için diğer partilerle görüşelim"

Özel, bölge milletvekillerine TBMM'deki diğer siyasi partilerle temas kurarak konuya ilişkin komisyon kurulması için çalışma başlatmaları talimatını verdi. Özel şöyle konuştu:

"Gelecek hafta bir Meclis Komisyonu kurulmasını teklif edin. Bu çok insani bir şey. En temel hak insanın ne olduğunu bilmesi ve öldüyse de cenazesine kavuşması. Bunun için dua edecek bir mezar yeri istiyor anne. Başınız sağ olsun. Biz bir komisyon kurulsun diye elimizden geleni yapacağız. Zaten kurulursa o buraya gelir çalışma yapar, siz oraya gelirsiniz orada dinler."

"Çocuklarımız kaçırıldı mı"

Epstein belgelerinde çocukların kaçırıldığına ilişkin haberlerin kendilerini endişelendirdiğini belirten depremzedeler, "Acaba bizim çocuklarımız kaçırıldı mı, bu da kafamızı kurcalıyor. Biri kaybolur, ikisi kaybolur ama 28'i nereye gidecek? Bunların sekizi de çocuk. Kemik bile bulamadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

