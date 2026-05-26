Özgür Özel İzmir'de... Özel: "İlk Kez Bugün Bu Sokaklarda Büyük Bir Öfke Görüyorum"

(İZMİR) - Özgür Özel, partisinin İzmir İl Örgütü tarafından Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Özel, "Bu sokaklarda gün oldu hüznü gördüm, gün oldu umudu gördüm, heyecanı gördüm, coşkuyu gördüm ama ilk kez bugün bu sokaklarda büyük bir öfke görüyorum. Şimdi zaman, öfkeyi umuda çevirme zamanı; bu öfkeden yeniden umut çıkarma, bu öfkeden, bu enerjiden yeni bir yürüyüş çıkarma zamanı, ülkeyi kurtarma zamanı" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenen ancak Valilik izni olmadığı için polisin müdahalesiyle karşılaşılan yurttaşlarla birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Gündoğdu Meydanı'na çıkan kavşakta, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde otobüsten yurttaşlara seslenen Özel, şunları kaydetti:

"SİZ DESTAN YAZDINIZ"

"10 yaşında geldim bu şehre. 10 yaşında, lastik ayakkabılarımla ve küçük bir valizimle geldim bu şehre. Bu şehir beni bağrına bastı, okuttu, hep arkamda durdu ve bugünlere getirdi. İlk genel başkan seçildiğimde de ilk başta bu şehir bütün dengeleri değiştirmişti. Bu şehir bir bahçıvanın torunu, iki emekli öğretmenin evladı, devlet parasız yatılı burslusu bir eczacı Özgür'den 'Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmaz, biz izin vermeyiz' diyenlere İzmir'in sokağı arkamda durdu, insanı arkamda durdu. İlk genel başkan oldum, beni bağrınıza havaalanında siz bastınız. Kimse inanmadı, 31 belediyenin 29'una seçilmemden dört ay sonra bize emanet ederek siz destan yazdınız. Siz her seferinde bana inandınız. Bize inandınız. Partideki değişimin, Türkiye'ye değişim getireceğine inandınız."

"ZAMAN ÖFKEYİ UMUDA ÇEVİRME ZAMANI"

19 Mart'ta darbe oldu, sokaklara aktınız; Kordon'dan taştınız, çağırdık, milyonlar oldunuz, darbeye direndiniz. Biz arkadaşlarımızı satmadık, siz de beni hiç yalnız bırakmadınız. Ben İzmir'i biliyorum. Ben bu sokaklarda gün oldu hüznü gördüm, gün oldu umudu gördüm, heyecanı gördüm, coşkuyu gördüm ama ilk kez bugün bu sokaklarda büyük bir öfke görüyorum. Şimdi zaman, öfkeyi umuda çevirme; bu öfkeden yeniden umut çıkarma, bu öfkeden, bu enerjiden yeni bir yürüyüş çıkarma zamanı, ülkeyi kurtarma zamanı.

Bugün havaalanına gelip, oradan Manisa'ya babamın annemin elini öpmeye, dedemin, anneannemin, babaannemin kabirlerini ziyaret etmeye, Ferdi kardeşime varmaya, Gülşahımızın kabrini ziyaret etmeye geldim. Babamın ocağından, anamın kucağından, Manisa'da CHP'nin baba ocağından helallik almaya geldim."

